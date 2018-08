Futbalisti MŠK Žilina bodovali v treťom zápase za sebou

Šošoni po druhýkrát v rozpätí niekoľkých dní cestovali na ligový zápas.

25. aug 2018 o 20:41 TASR, Dominika Mariňáková

DUNAJSKÁ STREDA. Žilinskí futbalisti v priebehu piatich dní vycestovali už na druhý súťažný duel. Tentoraz zamierili na Žitný ostrov, kde na nich čakali hráči Dunajskej Stredy. Tí nastupovali na zápas ako dosiaľ neporazení v tejto sezóne, hostia zas chceli natiahnuť šnúru víťazstiev na tri v rade.

Útočná aktivita bola na začiatku na strane domácich. Dvakrát vystrelil Pačinda, potom sa v dvoch šanciach objavil Bayo. Ten však mal vyloženú príležitosť najmä po viac než polhodine hry, keď sa po prihrávke Herca sám rútil na hosťujúceho brankára Holeca, ktorý vybehol a zabránil gólu.

Pred prestávkou sa o otvorenie skóre opäť pokúšal Pačinda, ale ani ďalšie jeho zakončenie nezapadlo do siete. Krátko po zmene strán mal Bayo druhý "samostatný nájazd", aj po druhý raz bol v mikrosúboji úspešný Holec. Dorážku Pačindu zblokovala obrana.

Žilina sa dostala do šance po vyše hodine hry, domáci brankár Jedlička zneškodnil pokus Boženíka, ktorý to onedlho vyskúšal aj volejom. Jedlička sa vyznamenal aj po vydarenej akcii hostí, na ktorej konci bol Škvarka. Huk neskôr zblokoval strelu Boženíka a v závere nerozhodol ani striedajúci Žilinčan Balaj, ktorého hlavičku chytil Jedlička. Hostia dohrávali v nadstavenom čase bez vylúčeného Diaza.

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina 0:0

Rozhodovali: Glova Somoláni, Galo, ŽK: Koštrna, Davis, Šimčák - Fazlagič, Diaz, ČK: 90.+1 Diaz (Žilina) po 2. ŽK, 7463 divákov.

Dunajská Streda: Jedlička Koštrna, Huk, Šatka, Davis (64. Šimčák) Kalmár, Herc, M. Vida Pačinda, Bayo, K. Vida (79. Treťjakov).

Žilina: Holec Sluka, Šušnjar, Kaša, Anang, Škvarka (89. Holúbek), Fazlagić, Káčer Diaz, Boženík (80. Balaj), Tomič (83. Gerebenits).

Povedali po zápase:

Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "V prvom polčase sme boli oveľa lepší tím, takže bolo pre nás sklamanie, že sme neviedli pred prestávkou o jeden, dva či tri góly. V úvodnom dejstve pracovala veľmi dobre aj defenzíva. Po zmene strán to bolo kontaktnejšie, remíza v druhom polčase je v poriadku. Boli sme lepší a mali sme získať tri body, takže sme nespokojní. V závere nám brankár zachránil aspoň bod."



Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Myslím si, že sme videli veľmi dobré stretnutie, chýbali mu len góly. V prvom polčase mala väčšie šance Dunajská Streda, my v druhom dejstve. Remíza je asi spravodlivá. Chcem pochváliť chalanov, že tretí zápas za týždeň zvládli veľmi dobre. Hrali sme s veľmi mladým mužstvom, milo ma prekvapili. Za výkon ich môžem pochváliť, zlepšili sme herný prejav, čo je pre nás veľmi pozitívne. Táto remíza je motivácia do ďalšej práce."