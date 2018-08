ŽILINA. Zmena počasia spôsobila aj zmenu dopravnej situácie a odlišné stavy vozoviek. Na ceste medzi Žilinou a Belou v sobotu dopoludnia skončilo mimo vozovky osobné auto.

O niekoľko hodín neskôr na rovnakej trase, pri kempingu Belá, skončilo v priekope vedľa cesty ďalšie osobné auto.

