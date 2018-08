KOMERČNÝ ČLÁNOK Jedlá, ktoré sú prekvapivo zdravšie, než ste si mysleli

Rady, ako sa zdravo stravovať, sa na nás valia z každej strany. Jedlá sa „škatuľkujú“ na zdravé a nezdravé. My sme sa pozreli na zopár takých, ktoré by mnohí na prvý pohľad zaradili skôr do tej druhej kategórie. Pri ich rozumnej konzumácií je však opak pravdou.

24. aug 2018 o 10:41

Treska v majonéze. Ilustračné foto.

Treska v majonéze. Ilustračné foto.

Bravčová masť Tento produkt tradičnej slovenskej mäsiarskej výroby je v súvislosti s aktuálnymi výživovými trendami mnohými zatracovaný. V minulosti sa však naň nazeralo úplne inak. Bravčová masť bola hlavným zdrojom tuku pri varení a pečení a naše babičky ju dokonca využívali aj na zdravotné účely, napr. proti parazitom či pri liečbe ochorení pečene. Rozbor bravčovej masti ukazuje, že je bohatá na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny a v prípade ošípaných, ktoré majú prístup aj k slnečnému žiareniu, je jedným z najväčších zdrojov vitamínu D zo stravy. Ten sa totiž ukladá práve vo vrstve podkožného tuku. Prínos bravčovej masti možno sledovať aj pri spracovaní v kuchyni. Nepotrebuje žiadne umelé dochucovadlá, stužovadlá ani farbivá a jej tepelný bod prehriatia je až na úrovni 182 stupňov Celzia, čo znamená, že je odolnejšia proti prepáleniu v porovnaní s inými tukmi na vyprážanie. V neposlednom rade je benefitom aj praktickosť jej skladovania, keďže vydrží aj niekoľko mesiacov bez chladničky. Popcorn Podľa nových výsledkov Scrantonskej univerzity v americkej Pensylvánii obsahuje táto pôvodom americká pochúťka množstvo prospešných antioxidantov na úrovni ovocia a zeleniny. Vedci zistili, že tepelne upravená kukurica obsahujú veľké množstvo rastlinných antioxidantov polyfenolov, ktoré pomáhajú znižovať riziko srdcovo-cievnych aj onkologických ochorení. Antioxidačný efekt polyfenolov je dokonca až 10-násobne vyšší ako pri vitamínoch C a E. Kukurica je tiež výdatným zdrojom vlákniny. Pri výrobe domáceho „popkornu“ to však neprežeňte so soľou a vyhnite sa pridávaniu zbytočného tuku. Pripravte si ho nasucho a vyskúšajte ho posypať napríklad parmezánom. Treska v majonéze Treska je legendárny výrobok, ktorý má svoj kredit na celom Slovensku. Nech sa spýtate kohokoľvek, od študenta po „pamätníkov“, všetci vedia, že je to slovenská klasika medzi potravinami. Tento rybí šalát nezameniteľnej sladkokyslej chuti a príjemne vŕzgajúcej konzistencie vzniká spojením majonézy, marinovanej zeleniny a vareného mäsa z aljašskej tresky. V závode Ryba Žilina, kde sa treska vyrába už 64 rokov, používajú v receptúre výhradne mäso tresky aljašskej, ktoré je zmrazené hneď po výlove, čo zaručuje jeho najvyššiu kvalitu. Toto mäso je mimoriadne bohaté na esenciálne omega-3 mastné kyseliny a v žilinskej Treske Exklusiv tvorí 45 % jej obsahu. Na výrobu majonézy sa používa iba repkový olej, ktorý je taktiež preukázaným vysokým zdrojom spomínaných esenciálnych mastných kyselín. Tento slovenský výrobok navyše neobsahuje žiadne umelé sladidlá, ktoré sú v ostatných rokoch terčom vedeckého polemizovania a ukazuje sa, že môžu prispievať k priberaniu na váhe. Žilinská treska má tiež obmedzené chemické konzervanty a bez obáv si ju môžete dať aj pri intolerancii na lepok či laktózu. Treska v majonéze nemá ambíciu byť produktom číslo jedna, ak ste na redukčnej diéte, prekvapivo sa jej však neobávajú ani fitnesáci. „Hoci by ste v treske predpokladali veľa kalórií kvôli majonéze, je neškodná, pokiaľ vám bude stačiť jeden základný téglik,“ hovorí Pavel Machú, majster Európy a majster sveta v naturálnej kulturistike, ktorý sa netají tým, že sa tejto pochúťke vo svojom jedálničku nevyhýba. „Neobsahuje nič vyslovene nezdravé, nič, čo by vaše telo omráčilo. Vďaka podielu rýb má optimálny obsah bielkovín. Každý športovec vám povie, že sleduje v strave aj zdravé tuky. Keď sa pozriete na zloženie – nenasýtené mastné kyseliny sú vysoko v prevahe nad nasýtenými. A keďže základom u každého by mala byť vyvážená strava v kombinácii s pohybom, osobne nevidím problém ani v jedlách s obsahom cukru v únosnom množstve, ten totiž pri aktívnom životnom štýle rýchlo spálite. Skôr ma v treske s majonézou zaujíma podiel cholesterolu, keďže máme v našich končinách v strave už beztak veľa vajec a mäsa. Je zaujímavé, že tento rybí šalát má málo toho rizikového, na rozdiel od takej populárnej smotany alebo párkov,“ vysvetľuje vrcholový športovec.