Zobral to do vlastných rúk. Hájičan vyhodil nelegálne pútače do koša

Mestská polícia prípad nelegálne umiestnených nosičov zadokumentovala. Prípad postúpila na správne konanie.

24. aug 2018 o 10:43 Branislav Koscelník

Pútače skončili v koši. (Zdroj: FB VEREJNÝ SMOG)

ŽILINA. Žilinu opäť zamorila lacná reklama. Organizátori podujatá Monster truck show a detský svet Tygrík bez povolenia ovešali stĺpy verejného osvetlenia a dopravné značky plagátmi na kartónovom podklade. Situácia sa pravidelne opakuje aj napriek tomu, že od roku 2015 už ani mesto, ani Dopravný podnik mesta Žilina, ktorý spravuje lampy a trakčné vedenie, nedá povolenie na osadenie „cirkusových" pútačov. Istý aktívny Hájičan sa nechcel len prizerať na nelegálne praktiky. Najskôr odstránil sedemnásť pútačov na sídlisku Hájik. Keď plagáty skončili v koši, zaumienil si, že od reklamného smogu očistí aj sídlisko Vlčince.

Čo nestihol aktivista, dokončili aktivační pracovníci. Radnica ich poslala vyčistiť ulice od svojvoľne umiestnených banerov. Odstránili 300 ďalších pútačov. (zdroj: FB VEREJNÝ SMOG) Výnosy za reklamu boli nízke „Do budúcnosti mesto a ani dopravný podnik nebude povoľovať umiestnenie takýchto druhov zariadení na stĺpoch vedenia. V praxi to znamená, že žiadateľ, ktorý príde s podobnou požiadavkou na povolenie umiestnenia cirkusových pútačov, nedostane takéto povolenie," oznámil pred tromi rokmi šéf dopravného podniku Ján Barienčík. Prečítajte si tiež: Z bôrickej fontány sa stalo kúpalisko. Deťom hrozia úrazy i ochorenia Pre tento krok sa rozhodli preto, že reklama sa objavovala aj tam, kde nemala, na hlavných cestách a križovatkách. Výnosy z reklamy boli navyše pre dopravný podnik zanedbateľné. „Priemerne dosahovali výšku za celý rok na úrovni sto eur. Prípadné výdavky, ktoré museli vynakladať na ich odstránenie, prevyšovali tržby z takejto reklamy," dodal Barienčík. Pomôžu vyššie pokuty Ani zákaz takejto reklamy neodradil organizátorov podujatí od nelegálneho osádzanie pútačov v žilinských uliciach. Lucia Streďanská z občianskej iniciatívy Verejný smog poukazuje na to, že nízke pokuty neodrádzajú „cirkusantov“ od toho, aby vo svojich tradičných reklamných kampaniach pokračovali. Prečítajte si tiež: Kuriozita zo Žiliny: Diviak navštívil policajtov „Mestská polícia môže uložiť za porušenie zákona blokovú pokutu vo výške 33 eur. Neraz sa snaží s majiteľom pútačov dohodnúť, čo po skúsenostiach z minulého roku s Cirkusom Aleš nikam nevedie. Samotná výška blokovej pokuty je naozaj smiešna a majiteľov vôbec neodrádza,“ upozorňuje Streďanská. Mesto by podľa aktivistky malo vyslať jasný signál, že s takouto reklamou vo verejnom priestore chce nadobro skoncovať. „Nemalo by byť pasívne a urobiť všetko, čo má v kompetencii a na čo má právomoc. A teda uložiť pokutu čo možno najvyššiu. Peniaze určite presvedčia majiteľov cirkusov a podobných prehodnotiť svoj spôsob propagácie v 21. storočí,“ apeluje. Kto to bol? Mestská polícia prípad nelegálne umiestnených nosičov ešte 8. augusta zadokumentovala a vec postúpila na Mestský úrad v Žiline na ďalšie správne konanie. Mesto teraz musí zistiť, kto má toto znečistenie na svedomí. „V správnom konaní môže mesto udeliť vyššiu sankciu, avšak kľúčové bude zistiť páchateľa, čo sa zatiaľ ani mestskej polícii priamo na mieste nepodarilo,“ poskytla informáciu hovorkyňa mesta Barbora Zigová. Apeluje na verejnosť, aby zvážila svoju účasť na podujatiach, ktoré propagujú takýmto nelegálnym spôsobom.