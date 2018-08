Víkend hokejbalových šampiónov korisťou petržalskej Farmy

Žilinský Mikomix obsadil na turnaji tretie miesto.

23. aug 2018 o 15:53 Dominika Mariňáková

Halu na Bôriku, ktorú športová verejnosť v Žiline pozná pod názvom Korytnačka, ovládli v dňoch 18. a 19. augusta najlepší hokejbalisti z regiónov celého Slovenska. Premiérovo sa tu totiž konal turnaj Víkend hokejbalových šampiónov.

Doterajších päť ročníkov sa konalo v Gajaroch, pred šiestym sa organizátor Ján Ivančík z občianskeho združenia ŠOK – Šport Osveta Kultúra rozhodol pre zmenu. A ako povedal pre MY Žilinské noviny, urobil dobré rozhodnutie.

„V prvom rade ďakujem Karolovi Čepcovi a celej organizácii Žirafy za to, že sme mohli zorganizovať turnaj v hale na Bôriku. Podľa mňa je to najlepšie vybavený hokejbalový stánok na Slovensku. Nielen my, organizátori, ale aj hráči veľmi ocenili príjemné prostredie. Aj napriek tomu, že vonku bolo teplo, vnútri nebolo dusno a dobre sa tam hralo. Všetci účastníci hovorili, že povrch a ihrisko celkovo je asi na najlepšej úrovni na Slovensku,“ chválil Ivančík hokejbalové ihrisko v Korytnačke.

Petržalka vyhrala všetky zápasy

Sériu súbojov medzi deviatimi mužstvami napokon najlepšie zvládol celok HBC Farma Petržalka. Na turnaji ani raz neprehral a z turnajového triumfu sa jeho hráči tešili už po tretíkrát. Zdolaným finalistom bol ďalší tím zo západu, výber s názvom ŠHBK Lizards Stupava. Jedna set medailí napokon predsa len ostal doma, žilinský Mikomix si vybojoval bronz. Na margo jeho výkon organizátor podujatia povedal: „V základnej skupine boli chalani fantastickí, po dvoch zápasoch mali skóre 10:0. V ďalšom priebehu sa im však už darilo menej. Ale boli veľmi aktívnym, mladým tímom, ktorý ukázal, že žilinský hokejbal má veľký potenciál.“

Na turnaji sa predstavila hokejbalová špička

O veľkej kvalite turnaja svedčil aj fakt, že po špeciálnom povrchu sa v Žiline v rámci Víkendu hokejbalových šampiónov preháňal nejeden extraligista, ba dokonca viacerí majstri sveta. „Farma, Stupava či Mikomix boli v podstate hráči z LG, Jokeritu či z Považskej Bystrice. Vlastne, viacerí hrali za svoje materské tímy, veď pochádzajú z regiónov a odtiaľ išli do extraligy. Turnaj mal vysokú úroveň, na konci však Farma potvrdila svoju dominanciu,“ povedal

Na otázku, či sa aj siedmy ročník vychýreného hokejbalového podujatia uskutoční pod Dubňom, odpovedal takto: „Ak to bude možné a budeme organizovať turnaj aj o rok, tak táto hala bude pre nás voľba číslo jeden.“

Výsledky:

Štvrťfinále: HBC Farma Petržalka – Dargovskí vlci 4:0, ŠHBK Lizards Stupava – Univerzál Košice 4:1, Mikomix – Denver 6:2, Funky Monkeys L. Mikuláš – Santa Monica 3:2 sn.

Semifinále: ŠHBK Lizards Stupava – Mikomix 3:2 sn., HBC Farma Petržalka – Funky Monkeys L. Mikuláš 6:0.

O 3. miesto: Mikomix – Funky Monkeys L. Mikuláš 2:1

Finále: HBC Farma Petržalka – ŠHBK Lizards Stupava 3:0.

Poradie na prvých miestach:

1. HBC Farma Petržalka

2. ŠHBK Lizards Stupava

3. Mikomix

4. Funky Monkeys L. Mikuláš

Cena fair-play: Ananásy.

Individuálne ocenenia:

Najlepší brankár: Marek Hrabinský (Funky Monkeys)

Najužitočnejší hráč turnaja: František Čičala (Mikomix)

Najlepší strelec: Miroslav Božík (Lizards Stupava)

Najlepší obranca: Jozef Minárik (Farma Petržalka).