Záchranári pomáhali v Malej Fatre poľským turistom

Z nedostupného terénu ich dostali pomocou lanovej techniky.

23. aug 2018 o 8:55 Dominika Mariňáková

TERCHOVÁ. Na výlet do Malej Fatry zrejme nebude v dobrom spomínať poľská rodina turistov. Traja dospelí a tri deti sa v stredu vybrali na turistiku, odbočili však z turistického chodníka s úmyslom skrátiť si postup a dostali sa do neschodného terénu. V tme bez potrebného osvetlenia nedokázali samostatne pokračovať ďalej, vo večerných hodinách teda volali horským záchranárom s prosbou o pomoc.

"Spočiatku nevedeli popísať miesto, kde uviazli v strmom žľabe, no po viacerých telefonátoch s operátorom HZS a službukonajúcim záchranárom na oblastnom stredisku sa im podarilo do ich mobilného telefónu nainštalovať aplikáciu Horskej záchrannej služby z ktorej poslali núdzovú SMS správu s GPS súradnicami. To značne zjednodušilo záchrannú akciu, lebo záchranári ich nemuseli hľadať, ale mali presné miesto kde sa nachádzajú," opísali členovia Horskej záchrannej služby (HZS) priebeh akcie na svojej webovej stránke.

Do nedostupného terénu vyrazili traja profesionálni záchranári, ktorí Poliakov dostali do bezpečia pomocou lanovej techniky. Následne spoločne zišli k služobnému vozidlu HZS, ktorým ich previezli do Štefanovej k vlastnému vozidlu. Záchranná akcia skončila pár minút pred polnocou.