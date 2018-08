O WiFi zdarma majú mestá aj obce značný záujem

Obce, ktoré sa do projektu zapoja, môžu získať príspevok vo výške 15-tisíc eur. Verejnú WiFi pokladajú za štandard.

21. aug 2018 o 17:25 Dominika Mariňáková

Žilina v súčasnosti poskytuje svojim obyvateľom sedem miest, na ktorých sa môžu bezplatne pripojiť na mestskú WiFi. Sú na Mariánskom námestí, v Sade na Studničkách, v Parku Ľudovíta Štúra, v priestoroch radnice, mestského divadla a mestského úradu či na Námestí Andreja Hlinku. Tento počet mesto plánuje navýšiť a zapojí sa aj do výzvy WiFi pre Teba.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt WiFi pre Teba zverejnil Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v závere júla. Projekt by mal priniesť bezplatný internet do viacerých slovenských miest a obcí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Lepšia kvalita života i turizmus

„Kvalitný internet je v dnešnej dobe často jedným z faktorov, podľa ktorého sa ľudia rozhodujú, či v danej obci ostanú žiť,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Obce, ktoré sa do projektu zapoja, môžu získať príspevok vo výške maximálne 15-tisíc eur zo zdrojov Európskej únie. Celkovo je na projekt vyčlenených desať miliónov eur. Žiadatelia sa musia na financovaní projektu podieľať vo výške piatich percent z celkových výdavkov. Následné prevádzkovanie WiFi zón bude v kompetencii mestských či obecných samospráv.

Očakávajú záujem

Podobný projekt s názvom WiFi4EU pred časom vyhlásila Európska komisia. Zopakovať ho sa úrad rozhodol práve pre veľký záujem. Nápad podporuje aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Prečítajte si tiež: Učiteľa Slovenska vyberá aj hlavná školská inšpektorka

„Wifi sa stáva súčasťou verejných priestranstiev a môžeme to vnímať ako rozširovanie verejných služieb pre obyvateľov, návštevníkov či turistov,“ povedal pre MY Žilinské noviny Michal Kaliňák, hovorca ZMOS-u. Zo strany obcí očakávajú veľký záujem o tento príspevok.

WiFi ako rozvoj obce

Potvrdili to viaceré mestá či obce v Žilinskom kraji. „Výzvu sme zachytili, začali sme sa o ňu aktívne zaujímať,“ povedal Matúš Krajči, starosta obce Belá.

omentálne verejne dostupnú WiFi v obci nemajú. „Už sme si vytipovali miesta, kam by sme ju chceli zaviesť. Takéto zóny by mohli byť na námestí, na jamách či v okolí kempu.“

Verejné WiFi zóny vníma ako aktuálny doplnok obecného života: „Samozrejme, zamerané je to skôr na mladšie ročníky či na návštevníkov. Mladí berú ako bežný štandard, že sú všade pripojení. Pri súčasných cenách od mobilných operátorov je možné mať internet v mobile za bežný poplatok. Ale boli by sme radi, keby sme ho mali v obci, na verejných priestranstvách, bezplatne. Predsa len, aj to značí istý rozvoj obce.“

Výzva je príťažlivá aj pre mestá. „Máme už aj vytipované miesta, napríklad námestie,“ povedal Slavomír Kalma z Mestského úradu v Rajci. Vedenie mesta sa už takisto začalo projektom zaoberať.

Požiada aj Žilina

Aj Žilina uvažuje o rozšírení WiFi zón. „Plánujeme pridať ďalšie miesta s bezplatným prístupom na internet. Budeme žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách,“ potvrdila hovorkyňa mesta Barbora Zigová.