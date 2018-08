MY Kysucké noviny majú opäť čím zaujať

Aj v tomto čísle na vás čaká bohatý obsah a súťaže, ktoré sme pre vás pripravili. Stále môžete získať 20 eurovú bankovku. Beží aj obľúbená tipovačka.

20. aug 2018 o 17:55 Iveta Hažíková

V novom čísle si môžete p rečítať aktuálne spravodajstvo, zaujímavosti z regiónu, súčasťou je zábava a relax. Pokračuje aj zaujímavý seriál o slovenských hradoch.

V najnovšom čísle sa okrem iného dočítate:

Ľudia sa obávajú diviakov. V Bukove sa boja chodiť z práce pešo, objednajú si radšej taxík.

Mestský úrad v Čadci získal nenávratnú dotáciu 2,7 milióna eur na výstavbu nájomných bytov. Koľko ich v meste pribudne?

Rozostavané úseky diaľnic D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec postupne naberajú reálnu podobu. Čo sa tam momentálne deje?

Piati vodiči zo Žilinského kraja podgurážení alkoholom spôsobili dopravné nehody. Oščadničan „nafúkal“ jeden a pol promile.

Hliadke čadčianskych mestských policajtov sa podarilo nájsť v Milošovej – Megoňkach podozrivé vozidlo.

Tomáš Night. Taký je pseudonym autora z Kysúc, ktorý napísal pomocou mobilu e-knihu pod názvom Zastavený čas. Jej text vznikal aj počas státia v kolónach.

Alojz Kubačák sa venuje vyrezávaniu a gravírovaniu, pričom najviac používaným materiálom je lipové drevo a parohy. Porozprával aj o tom, ako musel obrovský luster vyťahovať cez strechu.

Florbalová reprezentantka a rodáčka z Kysúc Andrea Šidlová mení klub, v tejto sezóne bude hrať českú extraligu. Aký je jej sen v drese pražského tímu?

Ľubo Michalík reagoval na zápas v Žiline. Prečítajte si jeho pocity po tesnej prehre

Čadca je spolu s Krásnom nad Kysucou na dne tabuľky. Pomôže jej staronová posila?

(zdroj: MŠ)

MY Kysucké noviny naďalej prinášajú obľúbené rubriky, nechýba šport, kultúra, krížovka, zábava pre deti, dospelých, zaujímavosti, ktoré inde nenájdete. Okrem toho si pohodu pri televízii môžete užiť aj so samostatným MY magazínom, ktorého súčasťou je televízny program.

To všetko, a ešte oveľa viacej, nájdete v najnovšom čísle vašich obľúbených novín, ktoré vám spríjemňujú váš voľný čas takmer 18 rokov. Čakajú na vás v stánkoch už zajtra. Kúpiť si ich môžete aj v našej redakcii. Radi vás uvidíme.