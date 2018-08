Regionálny futbal: Teplička s prvým víťazstvom, Višňové s Varínom si body podelili

Futbalové súťaže pokračovali tretím kolom.

20. aug 2018 o 17:02 Tomáš Hládek

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



IV. liga: Bánová uštedrila nováčikovi päťku

Stráňavy – Belá-Dulice 3:3 (2:2)

Góly: 8. Kubica, 40. a 64. Remek – 7. (vl.) Bukovčan, 30. Kucej, 58. Brzák. Rozhodoval Dodok, 120 divákov. Bez kariet.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Bukovčan, Papala, Pleva, Ďuratný, Zajac, Rolček, Chrachala (46. Hanuliak), Remek, Kubica, Ondák.

Domáci nastúpili proti nepríjemnému súperovi z Belej-Dulíc v oklieštenej zostave. Belej sa podarilo otvoriť skóre po vlastnom góle Bukovčana. Stráňavy však z ďalšej akcie vyrovnali. V 30. minúte prinavrátil hosťom vedenie Tomáš Kucej. Dlho sa však z neho netešili, pretože v 40. minúte vyrovnal Mário Remek. Po zmene strán museli Stráňavy opäť doťahovať, keď Ďuríčeka prekonal Brzák. Domáci našli odpoveď aj na toto a o šesť minút vyrovnal Remek. Zápas, v ktorom domáci trikrát prehrávali, skončil remízou 3:3.

Prečítajte si tiež: Európska liga UEFA zavíta do Žiliny

Rajec – Bánová 1:5 (0:3)

Góly: 89. Panák – 2., 16. a 63. Bendík, 41. Kubena, 77. Černák. Rozhodoval Dančo, 250 divákov. ŽK: Hájek, Jeťko – Lazar.

RAJEC: Fraštia – Šimun, Bujný (74. Paulini), Hájek, Miko, Rybár, Hollý, Košút (65. Panák), Person (65. Dubeň), Kordiš, Jeťko.

BÁNOVÁ: Juhás – Kubena (79. Harman), Kostolný, Lazar, Bendík (68. Černák), Štefánik, Horecký, Jasenovský (59. Ďuratný), Adamčík, Cisárik, Mráz.

Rajec mal minulé kolo voľno, zatiaľ čo Bánová doma prehrala so Stráňavami. Hostia chceli odčiniť zaváhanie z minulého týždňa a ich plány začal napĺňať rýchlym gólom Bendík. O štrnásť minút bolo 0:2, keď sa presadil opäť Bendík. Na polčasových 0:3 dal v 41. minúte Kubena. Po zmene strán zavŕšil svoj hetrik Bendík. Na priepastných 0:5 dal v 77. minúte striedajúci Černák. Čestný úspech Rajca zaznamenal striedajúci Panák.

Diviaky – Teplička nad Váhom 0:1 (0:1)

Gól: 4. Jánošík. Rozhodoval Mosor, 200 divákov. ŽK: Kollár, Repáň – Cingel, Blaščík, Bugala R.

TEPLIČKA: Poništ – Cingel, Blaščík, Beniač, Surma, Bugala R., Mrázik (87. Jaššo), Jánošík (73. Dzibrík), Maliňák, Labuda, Beniač (64. Padala).

V súboji tímov, ktoré ešte v tejto sezóne nebodovali, sa vedenia ujala Teplička už v štvrtej minúte. Domáca obrana si nepostrážila Jánošíka a ten poslal Tepličku do vedenia. Domáce Dynamo sa snažilo o vyrovnanie, no Poništa v bránke Tepličky domáci neprekonali. Presadiť sa nepodarilo už ani hosťujúcim hráčom, a tak sa Teplička teší z prvej výhry v sezóne po najtesnejšom víťazstve, ktoré zariadil už vo štvrtej minúte Šimon Jánošík.

Staškov – Rosina 4:1

Góly: 35. Slaninák, 52., 85. Gavlák (oba z 11 m), 73. J. Polka – 56. Líška. ŽK: Čačurák, Sýkora, J. Polka – Jaroš, Gajdoš. Rozhodoval Kosturský, 150 divákov.

ROSINA: Jurčenko – Jaroš, Gajdoš, Turský, Tabak, Hruboš, Líška, Kadik, Šustek (55. Martinčo), Drexler (81. Kováčik), Mičiak (46. Kurucár).

Domáci povzbudení víťazstvom v Belej-Duliciach túžili potvrdiť svoj triumf proti súperovi, ktorému sa na pôde Slávie nedarí. Od úvodu mali viac z hry domáci hráči, hostia sa dostávali k lopte len sporadicky. Hru Staškova dirigoval Jozef Polka, vpredu operoval aktívny Slaninák. Bol to práve on, kto v 35. minúte hlavou otvoril skóre – 1:0. Ešte predtým sa domácim zranil Furdan, a tak na post stopéra musel ísť útočník Gavlák. Tomu to však nezabránilo, aby strelil dva góly domáceho tímu, oba z penalty. Staškov nakoniec vyhral 4:1 a zaslúžene si pripísal do tabuľky tri body.

Ostatné výsledky: Dolný Kubín – Žabokreky 2:0, Závažná Poruba – Makov 1:1, Bobrov voľno.

1. Stráňavy 3 2 1 0 6:3 7

2. Bánová 3 2 0 1 10:5 6

3. Staškov 3 2 0 1 9:7 6

4. Z. Poruba 3 1 2 0 7:6 5

5. Makov 2 1 1 0 3:1 4

6. Dolný Kubín 3 1 1 1 7:6 4

7. Belá-Dulice 3 1 1 1 8:9 4

8. Žabokreky 3 1 1 1 6:7 4

9. Teplička 3 1 0 2 3:4 3

10. Bobrov 2 1 0 1 1:2 3

11. Rosina 2 0 1 1 3:6 1

12. Diviaky 2 0 0 2 2:4 0

13. Rajec 2 0 0 2 1:6 0

V. liga: Belá ako jediná zostáva bez prehry

Belá – Kotešová 2:0 (1:0)

Góly: 23. Ševčík, 90. Mihalčatin. ŽK: Čepela, Krška – Budiský, Valášek. Rozhodoval Scherer, 80 divákov.

BELÁ: Tichák – Macho, Kubík, Čepela, Melišík, Krška (86. Mintách), Šipčiak R., Gapa, Žingora (80. Mihalčatin), Ševčík, Franek (67. Michalec).

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Jandačka, Kendy (66. Gál), Daniš, Budiský, Kadák, Tabak, Krajči (83. Bujný), Hranica A., Valášek.

Líder súťaže Belá privítal na svojom ihrisku nováčika piatej lige z Kotešovej. Na prvý gól stretnutia sa čakalo do 23. minúty, keď si hostia nepostrážili najlepšieho strelca súťaže Mareka Ševčíka a ten otvoril skóre zápasu. Následne sa dlho hralo bez gólov. Poistka domáceho víťazstva prišla až v samotnom závere, keď upravil na konečných 2:0 Mihalčatin. Belá je tak bez straty bodu prvá.

Bytča – Oščadnica 6:2 (1:1)

Góly: 21.a 54. Malík, 61., 64. a 69. Bajza, 84. Čikota – 30. Vaštík, 70. Podmanický. ŽK: Gončár. Rozhodoval Hones, 120 divákov. ČK: 78. Kučák (OŠČADNICA).

BYTČA: Mučka – Malík, Gajdošík (68. Hrtánek), Hudcovský, Wieczorek, Bajza, Halama (46. Gašperík), Čikota (85. Mičech), Špánik (76. Schwarz), Pavlík (29. Turek), Šamaj.

Domáci od prvému momentu zatlačili súpera a hralo sa len na jednu bránu. Bytči sa podarilo streliť rýchly gól, keď sa presadil Malík. Bytčania mali ešte v prvom polčase ďalšie šance, no tie zostali nevyužité. Za zmienku stojí krásna strela Malíka do spojnice. Hosťom sa podarilo vyrovnať po štandardnej situácii. Bytča v druhom polčase začala svoje šance premieňať a nastrieľala hosťom ďalších päť gólov. Víťazstvo domácich je zaslúžené.

Višňové – Varín 0:0

ŽK: Kočiš, Ťažký – Šutovský, Cvacho, Hruška P., Lopušan, Ferjanec. Rozhodoval Remeň, 170 divákov.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Minarčík, Sventek, Ondruš, Ťažký, Papajčík, Štefanica O. (57. Mano), Tandara, Štefanica A. (57. Turský), Štefunda.

VARÍN: Ružička – Ondráš, Koňušiak, Repáň, Šutovský, Kadrliak (75. Zavoďančík), Cvacho, Ferjanec (87. Chebeň), Hruška T., Hruška P., Lopušan.

V horúcom počasí boli v zápase od úvodu lepší domáci futbalisti, ktorí zatlačili hostí. Varín hrozil, ale veľkú šancu hostí zmaril Vereš. Po zmene strán sa tlak domácich stupňoval. Strela Papajčíka skončila na konštrukcii brány a ďalšie pokusy za Ružičku neprešli. Varín získal bod, zatiaľ čo domácim sa zisk jedného bodu málil.

Strečno – Predmier 5:2 (3:0)

Góly: 12. Kašjak, 33. Melo, 45. Beháň P., 72. Bielik, 90. Beháň M. – 53. a 64. Smolka. ŽK: Husár. Rozhodoval Sitár, 120 divákov.

STREČNO: Matejčík – Samec, Beháň R., Bielik (81. Oberta), Tučník, Tichý (66. Štadani), Melo (46. Kán), Ilovský, Beháň J., Kosa (90. Beháň M.), Kašjak.

PREDMIER: Uríček – Pistovčák S., Husár, Pobijak M. (46. Čillík), Pobijak P. (12. Smolka, 85. Hujo), Klus T., Bačík R., Klus M., Pistovčák S., Vícena.

Strečno začalo zápas ideálne, keď skóre otvoril v 12. minúte Kašjak. O dvadsať minút navýšil vedenie domácich Melo. Pár sekúnd pred odchodom do šatní navýšil rozdiel v skóre Patrik Beháň. Predmier sa nechcel vzdať bez boja a po dvoch góloch Smolku znížil na rozdiel gólu. Pokoj na domáce kopačky pridal skúsený Bielik. Bodku za zápasom dal, po pár sekundách na ihrisku, striedajúci Marek Beháň. Pre Strečno je to prvá výhra v sezóne.

Ostatné výsledky: Kysucké Nové Mesto – Vysoká nad Kysucou 0:0, Zborov nad Bystricou – Skalité 0:4, Čierne – Turzovka 5:4.

1. Belá 3 3 0 0 9:2 9

2. Skalité 3 2 1 0 6:0 7

3. Bytča 3 2 0 1 7:3 6

4. Čierne 3 2 0 1 8:8 6

5. KNM 3 1 1 1 5:1 4

6. Višňové 3 1 1 1 7:5 4

7. Vysoká 3 1 1 1 4:4 4

8. Strečno 3 1 1 1 5:7 4

9. Kotešová 3 1 0 2 3:5 3

10. Oščadnica 3 1 0 2 5:8 3

11. Turzovka 3 1 0 2 10:14 3

12. Predmier 3 1 0 2 4:8 3

13. Zborov 3 1 0 2 3:9 3

14. Varín 3 0 1 2 0:2 1