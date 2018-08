POZOR SÚŤAŽ: Vyhrajte let balónom či kurz s profesionálnym fotografom

Opäť tu máme súťaž o Najkrajší letný fotozáber, v ktorej vyhrávajú nielen súťažiaci, ale aj hlasujúci.

20. aug 2018 o 12:30 Alexandra Janigová

MY Žilinské noviny vám počas leta prinášajú druhý ročník zaujímavej súťaže o Najkrajší letný fotozáber. Do súťaže sa minulý rok prihlásilo množstvo „fotonadšencov“, ktorí počas leta zachytili krásne zábery a v septembri získali úžasné ceny.

Inak tomu nebude ani tento rok. Okrem skvelých cien sme pre vás pripravili novinku. Odborným garantom celej súťaže je oceňovaný fotograf Vlado Bača, ktorý súťažiacim venuje desať výnimočných publikácií Park a jednému, ktorého svojím odborným okom vyberie, venuje kurz fotografovania vo svojom ateliéri.

Hlavnou cenou je poukaz na let balónom, ktorý získa autor víťaznej fotografie. O tej rozhodnete vy, milí čitatelia. Hlasovať, ale aj zapojiť sa priamo do súťaženia, môže každý z vás. Je to jednoduché. Stačí, keď nám pošlete alebo prinesiete do redakcie záber, ktorý ste zachytili počas leta. Je na vás, či pôjde o záber ľudí, prírody, zachytený letný deň či okamih.

V novinách budeme postupne zábery uverejňovať a hlasovať môže každý, kto pošle alebo donesie kupón. Ten predstavuje jeden hlas a pokiaľ sa rozhodnete pre predplatné, tak získate 50 hlasov, ktoré môžete venovať svojmu favoritovi. Tak neváhajte a vyťahujte foťáky. Držíme vám palce.

Pre hlasujúcich máme pripravené tieto ceny:

Vydavateľstvá Tatran, Slovart a Motýľ poskytujú do súťaže po päť kníh v celkovej hodnote 200 eur

Vydavateľstvo IKAR venuje unikátne publikácie v celkovej hodnote viac ako 400 eur.

Partner súťaže potesenie.sk - Darčeky, ktoré potešia venuje dva lístky na kultúrne podujatie v hodnote - spolu 36 eur.

Výstavisko FLORA Olomouc dáva do súťaže pre piatich hlasujúcich po dva lístky na jesennú Floru v hodnote 120KČ / 1 lístok.

Oravská horáreň venuje pre jedného hlasujúceho poukaz na 3-dňový pobyt pre 2 osoby s polpenziou v hodnote 148 eur. Nebude chýbať uvítací aperitív, zapožičanie bicyklov, trekingových palíc a darček z Oravskej horárne na pamiatku.

Kúpele SPA Aphrodite Rajecké Teplice venujú piatim hlasujúcim voucher pre 2 osoby na 2 hodiny do bazénov v hodnote 38€ / 1voucher.

Spoločnosť Altom venuje do súťaže obraz s vlastným motívom až do formátu 60 krát 100 centimetrov.

Pre fotosúťažiacich máme pripravené tieto ceny:

Partner súťaže balonom.sk poskytuje výhercovi celej súťaže let balónom pre 2 osoby v hodnote 260 eur.

Kúpele SPA Aphrodite Rajecké Teplice venujú trom najlepším súťažiacim voucher pre 2 osoby na 3 hodiny do saunového sveta, termálnych bazénov a Natural Spa v hodnote 56€ / 1voucher.

A navyše žilinský fotograf Bača subjektívne vyberie jedného súťažiaceho s najlepšou fotkou a venuje mu fotografický kurz v jeho ateliéri. Okrem toho daruje desiatim súťažiacim s najväčším počtom hlasov unikátnu publikáciu Park.

Svoje zábery posielajte na mail alexandra.janigova@petitpress.sk alebo ich doneste priamo do redakcie MY Žilinské noviny na Námestie Andreja Hlinku 1.