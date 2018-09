Hlasujte o najlepšiu fotografiu leta a vyhrajte množstvo zaujímavých cien

Súťaž o Najkrajší letný fotozáber práve prebieha a vy môžete vyhrať úžasné ceny. Tak neváhajte a hlasujte. Kupóny nájdete v MY Žilinské noviny.

19. sep 2018 o 21:30 Alexandra Janigová

MY Žilinské noviny vám počas leta priniesli druhý ročník zaujímavej súťaže o Najkrajší letný fotozáber. Do súťaže sa minulý rok prihlásilo množstvo „fotonadšencov“, ktorí počas leta zachytili krásne zábery a v septembri získali úžasné ceny.

Inak tomu nebolo ani tento rok a do súťaže sa zapojilo množstvo ľudí. Tí zabojujú o prvenstvo prostredníctvom vás milí čitatelia.

Okrem skvelých cien sme pre vás pripravili novinku. Odborným garantom celej súťaže je oceňovaný fotograf Vlado Bača, ktorý súťažiacim venuje desať výnimočných publikácií Park a jednému, ktorého svojím odborným okom vyberie, venuje kurz fotografovania vo svojom ateliéri.

Hlavnou cenou je poukaz na let balónom, ktorý získa autor víťaznej fotografie. O tej rozhodnete vy, milí čitatelia. Hlasovať môže každý z vás. V novinách máme uverejnené súťažné zábery a hlasovať môže každý, kto pošle alebo donesie kupón priamo do redakcie. Ten predstavuje jeden hlas a pokiaľ sa rozhodnete pre predplatné, tak získate 50 hlasov, ktoré môžete venovať svojmu favoritovi. Okrem toho sa ku kupónom môžete dostať aj cez staršie noviny, ktoré predávame v redakcii za polovičnú cenu.

Tak neváhajte a podporte svojich favoritov. Ceny sú naozaj zaujímavé.

Pre hlasujúcich máme pripravené tieto ceny:

Vydavateľstvá Tatran, Slovart a Motýľ poskytujú do súťaže po päť kníh v celkovej hodnote 200 eur

Vydavateľstvo IKAR venuje unikátne publikácie v celkovej hodnote viac ako 400 eur.

Partner súťaže potesenie.sk - Darčeky, ktoré potešia venuje dva lístky na kultúrne podujatie v hodnote - spolu 36 eur.

Výstavisko FLORA Olomouc dáva do súťaže pre piatich hlasujúcich po dva lístky na jesennú Floru v hodnote 120KČ / 1 lístok.

Oravská horáreň venuje pre jedného hlasujúceho poukaz na 3-dňový pobyt pre 2 osoby s polpenziou v hodnote 148 eur. Nebude chýbať uvítací aperitív, zapožičanie bicyklov, trekingových palíc a darček z Oravskej horárne na pamiatku.

Kúpele SPA Aphrodite Rajecké Teplice venujú piatim hlasujúcim voucher pre 2 osoby na 2 hodiny do bazénov v hodnote 38€ / 1voucher.

Spoločnosť Altom venuje do súťaže obraz s vlastným motívom až do formátu 60 krát 100 centimetrov.

Pre fotosúťažiacich máme pripravené tieto ceny:

Partner súťaže balonom.sk poskytuje výhercovi celej súťaže let balónom pre 2 osoby v hodnote 260 eur.

Kúpele SPA Aphrodite Rajecké Teplice venujú trom najlepším súťažiacim voucher pre 2 osoby na 3 hodiny do saunového sveta, termálnych bazénov a Natural Spa v hodnote 56€ / 1voucher.

A navyše žilinský fotograf Bača subjektívne vyberie jedného súťažiaceho s najlepšou fotkou a venuje mu fotografický kurz v jeho ateliéri. Okrem toho daruje desiatim súťažiacim s najväčším počtom hlasov unikátnu publikáciu Park.

Kupóny doneste priamo do redakcie MY Žilinské noviny na Námestie Andreja Hlinku 1., alebo pošlite poštou. HLASUJEME EŠTE DO 5. OKTÓBRA.