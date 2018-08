Zvuk zubárskej vŕtačky už pomaly patrí do archívu

Trendy neobchádzajú ani stomatológiu. Naopak. Dnes sa kvalitná zubná ambulancia bez nich nezaobíde, ak chce spĺňať potreby a nároky pacientov.

23. aug 2018 o 0:00

Kvílivý a nekonečný zvuk zubárskej vŕtačky je neodmysliteľnou kulisou nielen filmových scén, kde pacient stratí odvahu už pri predstave, čo ho asi v tom kresle čaká. Ak však čakáte na ošetrenie u stomatológa, ktorý nie je „retro“ a nebojí sa moderných technológií verte, že tá jeho vŕtačka si príjemne šveholí a v mnohých prípadoch ju nahradí laser.

Trendy neobchádzajú ani stomatológiu. Naopak. Dnes sa kvalitná zubná ambulancia bez nich nezaobíde, ak chce spĺňať potreby a nároky pacientov. Kvalita a rýchlosť ošetrenia, termín na zavolanie, všetky vyšetrenia pod jednou strechou a moderné prístrojové vybavenie – to sú predstavy pacientov, ktorí hľadajú vzdelaného lekára nielen vo svojom odbore ale aj v technológiách. Tie predstavujú výhody pre obe strany. „Pracuje sa nám pohodlnejšie a pacientovi to prináša nižšiu bolestivosť, vyššiu nielen kvalitu zákroku a estetickú úroveň, ale aj úspešnosť zákroku. Z môjho pohľadu, nástup laserovej technológie do zubnej medicíny znamenal veľký posun vpred. Ako výhodu vidím aj takzvanú diódovú laserovú terapiu,“ vysvetľuje MUDr. Alexander Schill, primár špičkovej stomatologickej kliniky v žilinskom Auparku a v Bratislave.

Presnosť a ochrana pred infekciami

Hovoríme o kompaktnom diódovom laseri určenom pre veľké množstvo indikácií v orálnej chirurgii, endodoncii alebo pri podpornej liečbe v parodontológii . Je ideálny pre ľahšie zákroky predovšetkým v oblasti mäkkých tkanív v ústnej dutine a tých indikácií, pri ktorých je vhodné použiť laser s nižšou energiou.„Použitie KaVo lasera je pohodlné pre zubára a zabezpečuje vysokú presnosť zákroku v ústnej dutine (pretože laserová energia sa sústreďuje do jedného malého bodu). Jeho použitie predstavuje pre pacienta zníženie krvácavosti pri samotnom stomatologickom výkone, nízku pooperačnú bolestivosť, minimálny opuch a minimalizovanie jaziev. Zároveň diódový laser spôsobuje dekontamináciu ožiarených častí tkaniva a tak predstavuje efektívnu ochranu proti infekciám,“ dopĺňa stomatológ.

Minimálna bolesť, maximálna úspešnosť zákroku

V Schill Dental Clinic používajú najmodernejší druh KaVo lasera, ktorý má zvýšený výkon a preto redukuje dobu osvitu tkanív a tým skracuje čas samotnej procedúry. Po ošetrení moderným laserom sa tkanivá uzdravujú rýchlejšie a bez zbytočných komplikácií. Patentované sprejové chladenie vodou umožňuje redukciu tepelných účinkov a nižší pocit bolesti pacienta v priebehu ošetrenia aj po ňom.

Laser poskytuje špičkovú kvalitu pre celý rad ošetrení, napríklad pri hnisavých zápaloch, drenáži, drobných nádoroch v ústnej dutine, pri nezhubných nádoroch v ústach, fistulách, pri chirurgickom odstránení ďasna (gingivektómii), chirurgii mäkkých tkanív (gingivoplastike) a pri liečení herpesu. Účinne funguje aj pri liečení zápalov v okolí implantátov. Používa sa ako pomocný nástroj v parodontológii - samostatne a selektívne rozpozná nánosy zubného kameňa a pomocou vizuálnych a akustických signálov umožní ich úplné odstránenie aj z ťažko dostupných miest.„Používa sa aj pri liečení mykóz, pri sterilizácii koreňového kanálika, a to sme spomenuli len malú časť z možných indikácií. Jednoducho - umožňuje šetrné a účinné zákroky bez komplikovaného a zdĺhavého hojenia, pričom zmenšuje riziko pooperačných zápalov,“ uzatvára A. Schill.

