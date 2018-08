Makroteam vstúpi do nasledujúcej sezóny s najvyššími ambíciami

Futsaloví fanúšikovia sa hneď v úvode sezóny môžu tešiť na žilinské derby.

19. aug 2018 o 12:33 Tomáš Hládek

Futsalisti žilinského Makroteamu vypadli v minulej sezóne už vo štvrťfinále. S týmto výsledkom vládla v klube nespokojnosť, káder preto prešiel pred sezónou zmenami. Tie sa dotkli najmä brazílskych hráčov. O cieľoch v nasledujúcej sezóne sme sa porozprávali s tým najpovolanejším – s Dušanom Dobšovičom.

Vráťme sa k poslednej sezóne. Vládne s minuloročným umiestnením spokojnosť?

- Nie. Absolútna nespokojnosť s piatym miestom po predchádzajúcich bronzových medailách. Chceli sme hrať minimálne semifinále. Preto sme aj vyvodili nejaké interné následky.

O aké následky ide?

- Ide o interné záležitosti. Navonok ide o zmenu brazílskych hráčov, čo bol jeden z následkov.

Na začiatku mesiaca ste sa zúčastnili turnaja v Hodoníne, kde ste našli premožiteľa až vo finále. Ako hodnotíte výkon tímu na turnaji?

- Bol to začiatok prípravy, hrali sme po prvom tréningovom týždni. Takže ťažko hodnotiť nejakú hernú stránku. Sme však radi, že sme tam mohli byť. Hodnotiť hru ale teraz nemá nijaký zmysel. Zo zápasov však plynie poučenie, ktoré nám pomôže v ďalších tréningoch.

Na turnaji sa predstavili už aj nové posily z Brazílie. Presvedčili výkonmi na turnaji o svojej kvalite?

- Samozrejme. Myslím si, že každý zahraničný hráč, ktorý sem príde, musí byť lepší ako naši. A tí, ktorí prichádzajú z Brazílie, sú lepší. Predsa len, je to kolíska futsalu. Aj keď sú to mladí hráči, ale práve takých sme chceli do kolektívu. Samozrejme, musia sa futsalovo a osobnostne adaptovať medzi chalanmi.

Typologicky o akých hráčov ide?

- Po prvé, vyberali sme si hráčov tak, aby sme z nich vedeli vytvoriť jednu kompaktnú štvorku, ale aby zapadli aj medzi ostatných chalanov. Čiže je tam vyslovene defenzívny hráč. Sú tam aj krídla, keď jeden hrá pravou a druhý ľavou nohou. Vyberali sme ich účelovo.

Z minuloročnej štvorice Brazílčanov ostal v kádri iba Wellington Torres. Prečo?

- Marconimu, ktorý tu bol dva roky, vypršal kontrakt. Nepočítali sme už s ďalšou spoluprácou. Bol to však prvý Brazílčan, ktorý bol na Slovensku a za tie dva roky mu patrí poďakovanie. Pedro je momentálne v juniorskej brazílskej reprezentácii a má povinnosti v Brazílii. Má však dvere otvorené a kedykoľvek sa môže vrátiť. Bruno je kapitola sama o sebe.

Nastanú ešte pohyby v kádri pred sezónou?

- Pracujeme ešte na jednom príchode zahraničného hráča. Nejaké výraznejšie zmeny už nenastanú. Káder sme doplnili mladými chalanmi. Posilnili sme konkurenciu na brankárskom poste. Uvidíme, čo nastane počas sezóny.

Ako prebieha príprava na novú sezónu?

- Do sezóny ešte ostáva dosť času. Celú prípravu sme chceli absolvovať aj s hráčmi z Brazílie, preto prišli skôr. V minulosti chodievali tesne pred súťažou, no tento rok sme sa rozhodli takto. Odohrali sme prípravný zápas v Bánovciach (9:4 víťazstvo Makroteamu pozn. autora). Snažíme sa poznatky preniesť zo zápasov do tréningov, odstraňovať veci, ktoré neboli v poriadku. Či už to bola defenzíva v Hodoníne, kde sme mali rezervy alebo teraz, keď nemôžeme dostať štyri góly. Ideme postupne krok po krôčiku. V poslednom augustovom týždni odohráme generálky na ligu, keď nastúpime proti ostravským tímom. Tam by sme už chceli byť v plnej zostave. Teraz nám však odchádzajú Filip Kováč, Marián Hudek a Martin Baláž na Majstrovstvá sveta do Kazachstanu, dostali sa do nominácie akademickej reprezentácie Slovenska. Budú nám chýbať v tréningoch, no ide o skúsených hráčov, ktorí potom bez problémov naskočia naspäť.

V prvom kole vás čaká derby proti MŠK Žilina. Pôjde o špecifický zápas, v ktorom sa stretnú dva žilinské celky. Budete ho i vy vnímať špeciálne?

- Špecifický bude v tom, že to bude historické prvé žilinské derby v najvyššej futsalovej lige. Takže z tohto pohľadu určite áno. My by sme určite aj s chalanmi z MŠK boli radi, keby bolo plné hľadisko a ľudia prišli na tento duel. Je to prvé kolo ligy. Ligy, ktorá má osemnásť kôl základnej časti a play-off. Takže je to len jeden z kvanta zápasov.

Aký je váš pohľad na to, že v najvyššej súťaži uvidíme dva tímy zo Žiliny? Budeme v novej sezóne svedkami určitej rivality medzi vami a MŠK Žilina?

- Samozrejme. Aj keď sme fungovali pod inými názvami, vždy tu tá rivalita medzi nami bola. Bude to aj o prestíži. O to viac, že sme v najvyššej súťaži.

Kto by mal byť ťahúňom tímu v nadchádzajúcej sezóne?

- Určite sa spolieham na najskúsenejších hráčov v našom tíme. Ak by som mal konkretizovať, tak z našich chalanov Patrik Krištofík a Marián Hudek. Sú to reprezentanti, sú tu dlho a sú to kvázi odchovanci. Zo zahraničných hráčov Wellington Torres, ktorý sa aj teraz v príprave ukazuje veľmi dobre.

Aké ciele si stanovujete na nadchádzajúcu sezónu?

- Najvyššie. Bude to veľmi ťažká súťaž, pretože sa posilňujú všetci. To, čo teraz v lete predvádza Pinerola, tak to je návrat k starému Slovmaticu. Budú mať veľmi silný káder. Budú asi najväčší ašpirant na titul. Silný bude aj Lučenec, ktorý káder výrazne nemení. Chceme s nimi súperiť o titul. Pôjdeme postupnými krokmi a uvidíme, ako sa nám podarí umiestniť po základnej časti. Aj vlani mala zlý začiatok Pinerola a my sme tiež zbytočne stratili nejaký ten zápas. Stretli sme sa vo štvrťfinále a jeden z nás musel veľmi rýchlo skončiť. Cieľom však je finále.