Žilina si poradila s nováčikom ligy gólmi Škvarku a Boženíka

Futbalistov MŠK na ceste za výhrou nezastavil ani výpadok osvetlenia.

18. aug 2018 o 21:50 TASR

Hráči nováčika zaskočili favorizovaných domácich hneď od úvodu, keď si v prvej desaťminútovke vytvorili niekoľko šancí. V 4. minúte musel proti Ventúrovej strele zasiahnuť Holec, ktorý o štyri minúty zachraňoval svoj tím po nebezpečnej strele Ulricha.

Žilinčania hrali absolútne nezáživne, organizovaných hostí nedokázali prekvapiť ničím. Naopak, hostia prekvapovali naďalej a v 23. min. opäť Ulrich zakončil iba tesne vedľa ľavej žrde. V 26. min. mohli hostia viesť, ale Gatarič nezakončil svoj prienik lepšie, ako strelou k ľavej žrdi Holecovej brány.

Žlto-zelení sa dostávali k zakončeniu iba sporadicky a v prvom polčase nevyslali na bránu Nwolokolora ani jednu poriadnu strelu a celkovo na strely prehrali s nováčikom po prvom polčase 5:10.

Žilinčania poslali do druhého polčasu na ihrisko dve nové tváre. Zranených Mihalíka a Holúbeka nahradili Sluka a omilostený Káčer. Prví však pohrozili hostia, keď Gatarič prešiel cez niekoľkých hráčov domácich až do šestnástky, kde ho nakoniec čisto v šanci odstavil Kaša. Hostia však o chvíľu kopali roh a Gatarič po ňom vypálil v 48. min. utešene z prvej z asi 25-tich metrov delovku, ktorá smerovala pod brvno, no Holec ju výborným zákrokom vytlačil nad bránu.

Gól hostí však visel na vlásku a nakoniec sa ho aj dočkali. Hučko po rohu odcentroval z ľavej strany do šestnástky, kde nepokrytý Nigérijčan Adekuoroye hlavičkou prekonal Holeca 0:1. Vyrovnanie domácich prišlo však už o dve minúty, keď Diaz vysunul dobrou prihrávkou do šance Škvarku a žilinský kapitán našiel na ľavej strane priestor medzi Nwolokorom a ľavou žrďou - 1:1.

Domáci ožili, začali sa viac tlačiť do šance, ale v 65. minúte Diazovu strelu zlikvidoval Nwolokor a sereďský gólman si o chvíľu poradil aj s hlavičkou

tiesneného Boženíka. V 70. min. vypadlo na štadióne osvetlenie a nasledovala nútená desaťminútová pauza, počas ktorej prestriedali domáci aj hostia. V 84. minúte sa do šance dostával Káčer, ale obrana Serede nakoniec upratala loptu na roh. O štyri minúty mohol poslať hostí opäť do vedenia Morong, ale jeho prudkú strelu v dobrej pozícii Holec výborne vyrazil do bezpečia.

Zahrmelo však na opačnej strane, keď Jánošíkov center dostal tečom v páde za chrbát Nwolokora domáci mladík Boženík, pre ktorého to bol v 4. zápase už tretí presný zásah 2:1. Rozhodca Dohál nadstavil spolu tucet minút, v ktorých sa hostia

snažili aspoň o vyrovnanie. Žilinčania však držali loptu umne čo najďalej od Holeca, a keď sa aj naskytla hosťom nejaká šanca na gól, obrana MŠK ju zlikvidovala. Ďalší gól už nepadol a Žilina tak po dvoch prehrách zvíťazila nad nováčikom tesne 2:1.

MŠK Žilina ŠKF iClinic Sereď 2:1 (0:0)

Góly: 56. Škvarka, 89. Boženík 54. Adekuoroye. ŽK: Mihalík, Diaz Ventúra, Michalík. Rozhodovali: Dohál Ádám, Čajka, 1937 divákov.

Žilina: Holec -Anang, Kaša, Králik, Holúbek (46. Káčer)

Fazlagič Diaz (81. Balaj), Škvarka, Jánošík, Boženík, Mihalík (46. Sluka).

Sereď: Nwolokor - Menich, Ba, Michalík, Hučko, Gatarič (92. Sus), Adekuoroye, Ventúra, Ulrich (61. Subotič), Pankaričan (81. Loduha), Morong.