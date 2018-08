FOTO: Žilinčanov zabávali bikeri, šermiari aj tanečníci

Jazdci na BMX do svojho vystúpenia zapojili aj divákov. Na prekážke skákali ponad nich.

18. aug 2018 o 11:58 Dominika Mariňáková

Zatiaľ čo Mariánske námestie v piatok rozvoniavalo pochúťkami od kuchárskych majstrov, na neďalekom Námestí Andreja Hlinku si rozložili stanovisko vo forme rôznych prekážok BMX pretekári. Podujatie JF BMX Freestyle Show sa uskutočnilo ako súčasť Žilinského kultúrneho leta.

BMX, šerm aj tanec

Od 14:00 hod až do večerných hodín zabávali publikum borci na bicykloch. V programe, ktorý hovoreným slovom sprevádzal majster sveta vo Freestyle BMX Jan Jílek, sa predstavili bikeri v rámci Double Show, tanečníci Street Dance či šermiari z Cechu Terra de Selinan.

Na mobilnej prekážke v centre Žiliny sa predviedli aj miestni bikeri. Súťaž BMX Local Hero napokon ovládol Matej Tinka. Na hrazde sa zas prekonával Jakub Slotta z Body Beat Workout ktorý sa pokúsil o maximálny počet zhybov za hodinu. V priebehu 60 minút ich napokon zvládol úctyhodných 556.

Prišiel aj svetový šampión

Účasťou na akcii potešil prítomných aj Dominik Nekolný. Svetový šampión v BMX Flatland viac ráz roztlieskal divákov, ktorí s údivom hľadeli na jeho kúsky na bicykli.

„Samozrejme, vždy sa jazdí lepšie, keď ľudia fandia. Čím viac ich príde a čím viac sa im to páči, tým lepšie sa mi robí šou, skúšam ťažšie triky, mám motiváciu ukázať viac. Na úvod som zaradil ľahšie triky, v druhom vstupe som sa snažil ukázať viac. Nielen šou triky, ale aj veci, ktoré jazdím v závodoch,“ povedal pre MY Žilinské noviny.

Žilinu sa mu podarilo vtesnať do nabitého programu: „Mám za sebou šesťhodinovú cestu z Prahy, vyliezol som z auta a šiel som rovno robiť šou. Každý víkend ma čaká nejaké vystúpenie a na jeseň sa chystám na veľké závody v Japonsku. Je to náročné, ale skôr psychicky ako fyzicky. Keď chce človek podať super výkon, tak sa na to o to viac sústredí a o to viac dostáva telo zabrať.“

Bez alkoholu a cigariet

Dominik Nekolný je okrem svojich výkonov známy aj vyznávaním takzvaného Straight Edge životného štýlu. Vyhýba sa cigaretám, alkoholu aj drogám, čo z neho v kombinácii s potetovaným telom robí v dnešnom svete zaujímavú osobnosť.

„Vďaka tomuto životnému štýlu som dosiahol svoj sen. A naopak, vďaka tomu, že som začal jazdiť a chcel som niečo dosiahnuť, som začal žiť takýto život. Alkohol či iné hlúposti by ma brzdili a nedokázal by som nič. Keby som žil tak, „ako ostatní“, tak by som to nedal. Pochádzam z Českej republiky, som malý pán a myslím si, že keby som jazdeniu nedal to, čo som mu dal, neprerazil by som,“ vysvetlil.