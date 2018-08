Fotografie namiesto slov. V Žiline predstavia pútavé výstavy

Prostredníctvom záberov žilinských fotografov a známeho českého hudobníka si ľudia môžu pripomenúť atmosféru roku 1968.

19. aug 2018 o 9:58 TASR

ŽILINA. Atmosféru vstupu spojeneckých vojsk do Československa z 20. na 21. augusta 1968 v Žiline, Prahe a Českej Lípe predstavia výstavy Memento a Okupácia 1968, ktoré sprístupnia 21. augusta v Žiline.

Podľa spoluorganizátora výstav Róberta Kaššu uvidia návštevníci fotografie Žilinčanov Josefa Nového, Ivana Kellyho Köhlera a známeho českého hudobníka Jiřího Stivína, ktorý by mal prísť do Žiliny a predstaviť aj svoje hudobné umenie.

"Výstava Okupácia 1968 v Galérii Soho má osloviť najmä ľudí z umeleckého prostredia. Výstavu Memento sme sa rozhodli sprístupniť čo najširšej verejnosti, aby aj mladí ľudia vedeli, čo znamenal rok 1968 pre históriu Československa a neskôr Slovenska. Umiestnili sme ju v obchodnom dome v centre Žiliny," povedal Kašša.

"Dlhé roky som počúval o zverstvách boľševikov. Či už to boli tí zo Sovietskeho zväzu alebo tí naši naturalizovaní. O udalostiach v roku 1968 som veľa počul v Kanade od ľudí, ktorí emigrovali. Mal som tú česť byť s tými, ktorí dokonca utekali cez hranice za veľmi dramatických udalostí. A tí ma nainfikovali protiboľševicky. Rodičia doma tajne počúvali Hlas Ameriky, Slobodnú Európu a mám veľa priateľov medzi staršími ročníkmi, ktorí to zažili," vysvetlil dôvody pripomenutia si udalostí z roku 1968 Kašša.

Doplnil, že na výstave predstavia niekoľko desiatok fotiek od rodáka z Česka Josefa Nového, ktorý žil v Žiline.

"Pracoval na letisku na dnešnom sídlisku Vlčince. Keď prišli okupanti, zobral fotoaparát a tajne odfotil vojakov v centre mesta. Sú to fotky spred Domu odborov a obchodného domu Smer. Dlhé roky schovával nafotený film doma v hadici od vysávača. Na verejnosť sa fotky z tohto filmu dostali až minulý rok. Paradoxom je, že omnoho dramatickejšie udalosti v Prahe nafotil žilinský fotograf Ivan Kelly Köhler, ktorý žil v Česku. Filmy mu zhabala Štátna bezpečnosť a podľa všetkého ich zlikvidovali. Bol by zázrak, keby sa pátraním v archíve našiel nejaký zväzok, kde by boli negatívy alebo vyvolané fotky," podotkol Kašša.

Žilinčan Köhler fotil vstup spojeneckých vojsk do Československa v Českej Lípe ako fotograf galérie a českolipského múzea s autom z okresného výboru komunistickej strany. Do Prahy prišiel s kolegom na motocykli.

Fotil kolónu tankov, ktorá zvalcovala autá a električky. Ale aj odvážnych ľudí skákajúcich na tanky, zapaľujúcich nádrže s naftou a ženu, ktorej prešiel po nohe tank. "Moja prvá fotografická reportáž bola taká nabitá dianím, že sa to už nikdy v živote neopakovalo," uviedol Köhler.

Výstava v žilinskom obchodnom centre potrvá do 4. septembra 2018 a v Galérii Soho do 21. septembra 2018.