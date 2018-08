Od A po Z s Jiřinou Bohdalovou

Martin Dejdar v rámci predstavenia, ktoré sa uskutoční už 7. septembra v Dome odborov v Žiline, zoznámi publikum s dlhočiznou kariérou Jiřiny Bohdalovej.

17. aug 2018 o 13:44

Kariéra známej českej herečky trvá už neuveriteľných 81 rokov. A je to práve fenomén "Bohdalka", ktorý veľmi pútavým, až strhujúcim spôsobom spomína na všetko dobré aj zlé, čo ju v živote, profesnom i osobnom, postretlo.

Verte či nie, ale všetko, čo Jiřina Bohdalová prežila a zažila, by vystačilo aj na niekoľko životov. Jej spomínanie vezme prítomných k jej hereckým začiatkom, do ťažkých chvíľ po zatknutí a uväznení jej otca či do učiteľského obdobia na severnej Morave.

Spomína si však aj na svojich hereckých kolegov: na Jana Wericha, Jiřího Sováka, Vladimíra Menšíka, Vladimíra Dvořáka, ale i na Jozefa Krónera, Mariána Labudu, Evu Krížikovú a ďalšie československé legendy.

Súčasťou predstavenia je len rozprávanie, ale takisto filmové a televízne ukážky. Diváci tak zažijú multimediálnu šou so všetkým, čo k tomu patrí.