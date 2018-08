Veľa projektov, málo riešení. Kde skončili návrhy, ktoré pripravili pre mesto Žilina architekti?

Na mestskom úrade sa najďalej posunuli pri zámere zrekonštruovať Sad SNP, ktorý nadväzuje na Hlinkovo námestie.

17. aug 2018 o 15:17 Branislav Koscelník

ŽILINA. Na Slovensku len zriedkavo vznikne kvalitná a architektonicky hodnotná stavba, do ktorej investoval štát, či samospráva. Už aj v porovnaní so susedným krajinami je u nás len málo príkladov originálnej novostavby alebo kvalitne urobenej rekonštrukcie nemocnice, základnej školy, kultúrneho domu alebo námestia, ktoré by ocenili aj architekti.

Keď predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel hodnotil aktuálne nominácie na Cenu za architektúru, pripomenul, že pri stavbách chýbajú verejné investície v samospráve aj v štátnej správe. Tiež, že je veľmi málo príkladov kvalitných architektonických súťaží.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V zahraničí je bežné, že investor najskôr vyzve architektov, aby dali na papier svoje predstavy o architektúre objektu a porota potom v súťaži vyberá dielo, ktoré je atraktívne a vyhovuje požiadavkám investora.

Prečítajte si tiež: V kryptách pod kostolom svätej Barbory v Žiline je pochovaný aj kat

Veža na Dubni boduje

V minulom roku sa na Slovensku uskutočnilo dvadsať architektonických a urbanistických súťaží. Z nich dve vyhlásilo mesto Žilina. Urbanistov a architektov vyzvalo, aby pripravili návrhy na rekonštrukciu Námestia Andreja Hlinku s parkom SNP a Areálu športu Dubeň.

Žilinská radnica je pomerne aktívna v organizovaní architektonických súťaží. Len pred pár dňami nominovali vyhliadkovú vežu na Dubni medzi finalistov aktuálneho ročníka Ceny za architektúru. Aj jej podoba vzišla zo súťaže architektov. Do výzvy sa prihlásilo až 43 návrhov. Spomedzi nich najviac zaujalo riešenie Ladislava Vikartovského a Gábora Nagya.

Súťaže architektov sú najlepším nástrojom, ako dostať do slovenských ulíc kvalitnú architektúru a hodnotné verejné priestory. Problémom je, že mnohé projekty zo súťaží napokon skončia v zásuvke a najmä samosprávy sa pre obmedzené investície do nich ani nepustia. Ako sú na tom žilinské projekty, ktoré vznikli v architektonických a urbanistických súťažiach?

Radnica sa v posledných dvoch rokoch opýtala architektov na ich predstavy o verejnom priestore trikrát. Získala tak množstvo návrhov na riešenie neutešeného stavu Bulváru, dostala odpovede na spôsob ďalšej rekonštrukcie centrálneho Námestia Andreja Hlinku so Sadom SNP. Architekti a urbanisti ukázali aj to, ako by sa mohla rozvíjať zóna pri rieke Váh, kde mesto chcelo umiestniť veľkolepý areál športu.

Najďalej Sad SNP

Nie každá súťaž sa hýbe dopredu. Najďalej sa posunuli pri zámere zrekonštruovať Hlinkovo námestie a naň nadväzujúci Sad SNP. Primátor Igor Choma pôvodne odhadoval, že sa práce na modernizácií námestia môžu začať ešte v roku 2015. Nedostatok peňazí zámery posunul. V minulom roku mesto zorganizovalo anonymnú súťaž architektov. Výsledkom je urbanisticko-krajinárska štúdia, ktorú na jar tohto roku spracoval víťaz súťaže bratislavské štúdio LABAK.

Budúca podoba Sadu SNP. (zdroj: VIZUALIZÁCIA - LABAK)

Pri obnove námestia ide radnica jednoduchšou cestou. Najskôr chce začať práce v Sade SNP, ktoré nebudú také náročné. Až po nej príde na rad samotné námestie. Úrad už vypísal výzvu na vytvorenie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Kedy sa s modernizáciou najstaršieho žilinského parku s hudobným pavilónom a fontánou začne, ešte nie je isté.

„Pred samotnou rekonštrukciou musíme vykonať ešte viacero úkonov, ktoré súvisia s prípravou stavby, a z toho dôvodu nie je možné povedať, kedy by mohla byť obnova dokončená,“ povedala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Zostane AŽIS len na papieri?

Veľkolepý projekt areálu športu na pravom brehu Váhu mal dostať Žilinu minimálne na športovú mapu strednej Európy. Radnica zainvestovala do štúdií, pripravila súťaž architektov a keď chcela u víťaza objednať urbanisticko - architektonickú štúdiu, neistý projekt za viac ako 60 miliónov eur stopli mestskí poslanci

Prečítajte si tiež: Žilina chce byť svetová. Verejné bicykle budú zadarmo

Spolu s odborníkmi na konci minulého roka vyhodnotili na mestskom úrade verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. Architekti ukázali svoju predstavu, ako by mal budúci Areál športu Dubeň vyzerať. Porota napokon z deviatich návrhov vybrala dvoch víťazov.

Ak by sa zámer podaril, oproti futbalovému štadiónu MŠK by vznikol okrem multifunkčnej športovej haly aj zimný štadión, plaváreň, samostatný atletický štadión, areál vodáckych športov, tenisová hala, či hotel.

Žilinskí mestskí poslanci už nechcú mať nič spoločné s týmto projektom. Mestu zatrhli výdavky, ktoré mali ísť na prípravu ďalšej štúdie Areálu športu Dubeň. Takmer 70-tisíc eur pôjde namiesto toho na opravu chodníkov.

Mesto chcelo v zmene rozpočtu vyčleniť na „AŽIŠ“ 67 500 eur. Primátor Igor Choma argumentuje, že staršie uznesenie mestského zastupiteľstva radnicu zaväzuje, aby štúdiu dala vypracovať. Poslanecký zbor však už nechce míňať na neistý projekt. Rozhodovanie o ďalšom osude kontroverzne prijímaného zámeru posúva novému zastupiteľstvu, ktoré vyjde z novembrových komunálnych volieb.

Bulvár napreduje pomaly

Mesto Žilina ešte koncom októbra 2015 vyhlásilo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie ulice Antona Bernoláka, ktorej nikto nepovie inak ako Bulvár. Kedysi architektonicky príťažlivá mestská trieda z päťdesiatych rokov minulého storočia potrebuje zásadnú zmenu, aby mohla nabrať moderné funkcie.

Do súťaže sa napokon zapojilo pätnásť súťažiacich. Porota skonštatovala, že súťaž splnila svoj zámer a mesto získalo množstvo nápadov, ako zatraktívniť verejný priestor v tejto dôležitej časti Žiliny a zároveň ako vyriešiť zložitú dopravu v okolí. Na základe výsledkov súťaže mal víťaz uzavrieť zmluvu o dielo na spracovanie územného plánu zóny Žilina – Bulvár.

„V súčasnosti zabezpečuje mesto Žilina spracovanie územného plánu zóny Žilina – Bulvár. Riešenie tejto časti mesta vyplynie zo spracovania a prerokovania územného plánu zóny. Po jej schválení začne mesto zabezpečovať následné projektové dokumentácie potrebné pre rekonštrukciu tejto lokality,“ ozrejmila ďalšie kroky hovorkyňa mesta Babora Zigová.