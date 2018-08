Povodeň vám poškodila majetok a poisťovne nechcú plniť?

Boli ste svedkami, nedajbože priamymi účastníkmi živelnej pohromy, ktorá spôsobila škody na vašom majetku a poisťovňa vám vyplatila len časť škody?

Poďme sa pozrieť, prečo tomu tak je. Jeden z prípadov je, že máte pravdepodobne starú poistnú zmluvu, na ktorej bola stanovená nízka hodnota vašej nehnuteľnosti. Žiaľ, tá už dnes nepostačuje. Žijeme v dobe, kedy sa ekonomike darí a to ovplyvňuje aj cenu bývania a zvyšuje hodnotu nehnuteľností. Takisto to však zvyšuje aj ceny za prípadne opravy alebo rekonštrukcie nehnuteľností. A tu sa dostávame na koreň problému.

Skúsme si to vysvetliť na príklade. Pri poistnej zmluve uzatvorenej v roku 1990 bola stanovená hodnota nehnuteľnosti (rodinný dom, byt alebo chata) na hodnotu 30.000 €. Keby sme zobrali do úvahy, že táto nehnuteľnosť bude živelnou pohromou úplne zničená a chceme si postaviť novú v podobných rozmeroch a v podobnej kvalite, potrebovali sme aspoň 90.000 €. Ceny materiálov a práce, ruka v ruke s infláciou natoľko ovplyvnili stavebný sektor. To znamená, že cena takejto nehnuteľnosti je dnes podhodnotená a plnenie, ktoré mi poisťovňa vyplatí je maximálne 30.000€.

Čo sa však stane, ak vzniknutá škoda je len čiastočná, no napriek tomu dosahuje výšku plného krytia z poistnej zmluvy z roku 1990? Zaplatí mi poisťovňa celú škodu, čo aktuálne predstavuje 30 000 €? Bohužiaľ nie! Ako je to možné? Nehnuteľnosť je v poistnej zmluve ohodnotená na 30 000 € a znovunadobudnutie nehnuteľnosti by stálo 90 000€, to znamená, že moja nehnuteľnosť je podpoistená – poistená na nižšiu sumu, ako je jej aktuálna hodnota. Čiže pokiaľ je škoda len čiastočná, čo aktuálne predstavuje 30 000 €, a hodnota nehnuteľnosti v poistnej zmluve je podpoistená v pomere 1/3, poisťovňa pošle plnenie vo výške 10 000€, čo je presne v pomere podpoistenia. Poisťovňa musí takto postupovať a podľa občianskeho zákonníka poistné plnenie v pomere podpoistenia krátiť.

Pozor! Do podpoistenia sa však môžete dostať aj pravidelným dlhodobým neprijímaním dynamizácie, poprípade výrazným zhodnotením nehnuteľnosti rekonštrukciou. Preto je nevyhnutné aspoň raz za 5 rokov alebo po výraznej rekonštrukcii stretnúť sa so svojím profesionálnym finančným konzultantom. Ten zhodnotí, či je potrebné aktualizovať poistnú zmluvu alebo plne postačuje doterajšia a môže pokračovať podľa pôvodného nastavenia.

Podpoistenie je jedným z najväčších rizík, s ktorým sa pri poistení majetku môžeme stretnúť. Neberte to na ľahkú váhu. S prírodnými katastrofami sa pravdepodobne budeme stretávať čoraz častejšie, možno aj vďaka tomu, ako sa k prírode staviame a drancujeme ju. Tá nám to takýmto spôsobom vracia. Stretnite sa preto so svojím konzultantom, ak ho máte, poprípade ho vyhľadajte a poraďte sa o nastavení poistenia svojej nehnuteľnosti. Je to vaša strecha nad hlavou a väčšinou najväčší majetok, ktorí vlastníte. Ak máte platiť za poistenie, nech je plnohodnotné a funkčné.

