V kryptách pod kostolom svätej Barbory v Žiline je pochovaný aj kat

Hneď pri autobusovej zastávke na Hurbanovej ulici je historický kostol sv. Barbory. Ten spolu s Loretánskou kaplnkou môžete navštíviť po celý rok zdarma.

16. aug 2018 o 14:30 KRISTIÁN XAVER KIRNÁG

ŽILINA. Barokový kostol svätej Barbory na Hurbanovej ulici je významnou historickou budovou mesta. Vedľa sa tiež nachádza aj reštaurovaná Loretánska kaplnka. Obe si môžete počas celého roka pozrieť zadarmo, potrebujete sa len objednať v turistickej informačnej kancelárii.

V deväťdesiatych rokoch prešla Loretánska kaplnka rekonštrukciou, tú však museli v rokoch 2012 až 2014 zopakovať. Bola odkrytá pôvodná baroková podlaha, aj samotný oltár so sochou Panny Márie bol opravený aby sa čo najviac podobal originálu v Lorete. Na stenách sú fresky z osemnásteho storočia s výjavmi Panny Márie ktoré sú vo všetkých loretánskych kaplnkách. V kaplnke sú aj zreštaurované historické dvere, ktoré dnes tvoria časť steny pred sochou.

Pod kostolom aj pod kaplnkou sú krypty, kde sú pochovaní laici, ktorí významne prispeli na kostol a jeho obnovu. „V krypte je pochovaný aj žilinský kat František. Je to rarita, keďže kati nesmeli byť pochovávaní pri kostole ani na cintoríne,“ doplnila Dominika Stránská z turistickej informačnej kancelárie.

Časť kostola sv. Barbory je momentálne v rekonštrukcii. Niektoré lavice sú ešte pôvodné, podlaha kostola ale už originálna gotická nie je. Zaujímavosťou je aj kazateľnica, ktorá je zároveň aj oltárom. Obraz svätej Barbory, podľa ktorej je kostol pomenovaný sa nachádza na hlavnom oltári, ktorý bol v čase písania článku reštaurovaný. V kostole je tiež organ, ktorého dvojica nástrojov je dielom organára Peregrína Wernera. Vo vedľajšom františkánskom kláštore v minulosti študovali aj významné osobnosti ako spisovateľ Hugolín Gavlovič alebo skladateľ Edmund Pascha.

Prehliadky kostola a kaplnky sú počas celého roka, vždy v utorok o 10:50 a vo štvrtok o 10:50 a 14:15. Vstup je zdarma, potrebujete sa však vopred objednať v turistickej informačnej kancelárii. „Nevedela som, že prehliadky do kostola a do kaplnky vôbec sú. Ja tu do kostola nechodím, takže prehliadka by určite bola zaujímavá,“ povedala sedemdesiatdvaročná Magda Papíková.