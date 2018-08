Ak v žilinskej nemocnici nepoznajú totožnosť pacienta, zasahuje polícia

V nemocnici sa stávajú prípady, kedy nepoznajú totožnosť pacienta. Niekedy ide o komplikované stavy. Vtedy požiadajú o pomoc políciu.

16. aug 2018 o 7:32 Alexandra Janigová

ŽILINA. V žilinskej nemocnici sa stávajú prípady, kedy nevedia zistiť totožnosť pacienta. Jeden z mnohých prípadov sa stal v máji tohto roku. V takýchto prípadoch kontaktujú políciu.

Prípad z mája

„Naposledy sme mali veľmi pozitívnu skúsenosť s príslušníkmi policajného zboru pri hospitalizácii imobilného pacienta, ktorého sme prijali do nemocnice bez osobných dokladov, a to vo veľmi zlom stave,“ opisuje prípad Lenka Záteková, hovorkyňa žilinskej nemocnice. Sociálna sestra vtedy kontaktovala mestskú i štátnu políciu, ktorým sa spoločnými silami podarilo zistiť totožnosť pacienta a následne vypátrať aj jeho osobné doklady. „Išlo o pacienta, ktorý doklady nemal pri sebe a až postupným pátraním sa na základe získaných informácií podarilo zistiť miesto a osoba, ktorá ich mala k dispozícii.“

Polícii doručila doklady priamo do nemocnice a vďaka tomu mohli pacientovi pomôcť pri vybavovaní nevyhnutnej sociálnej podpory. „Veľmi si vážime aktívne nasadenie, s ktorým nám policajti pomohli a pomáhajú aj v iných prípadoch na rôznych oddeleniach.“ Komunikujú s nimi pri rôznych problémových situáciách, najčastejšie na urgentnom príjme. „Naši zdravotníci zabezpečujú vyšetrenia pred prijatím do cely predbežného zadržania, taktiež toxikológiu, odbery krvi, spolupracujeme aj pri nehodách či pri pátraní po nezvestných v prípade, že by danú osobu priviezli do nemocnice,“ približuje spoluprácu Záteková.

Problémy na psychiatrickom oddelení

Veľkú pomoc im polícia preukazuje na oddelení psychiatrie v prípade nepokojných či agresívnych pacientov. „Vtedy je dôležité zabrániť, aby nedošlo k ohrozeniu ostatných pacientov alebo jeho samotného, preto spolupracujeme s policajtmi, ktorí nám asistujú pri upokojovaní pacientov.“ Situácie, kedy nevedia zistiť totožnosť pacienta, sa počas roka vyskytnú v niekoľkých desiatkach prípadov. „Požiadame preto o pomoc políciu a snažíme sa aj na základe informácií od pacienta zistiť čo najviac, aby sme pri pátraní pomohli. Často však pacient odmieta komunikovať a rovnako nekomunikujú rodinní príslušníci alebo nemáme ich kontaktné údaje,“ vysvetľuje.

Čo hovorí zákon? Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti:Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom.Namiesto dokladu totožnosti môže osoba predložiť:preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,preukaz člena vlády,služobný preukaz sudcu,služobný preukaz prokurátora,služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti. Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby. Policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak osobu ihneď prepustí.

Bez totožnosti a dokladov pacienta je pre nemocnicu náročné poskytnúť ďalšiu starostlivosť a zároveň pomôcť pri vybavovaní potrebných sociálnych záležitostí. Polícia zasahuje aj pri výtržnostiach. „V prípade, ak personál nemocnice alebo pracovníci SBS, vykonávajúci strážnu službu v areáli nemocnice, požiadajú o pomoc políciu v súvislosti s narušovaním verejného poriadku, ohrozovaním alebo fyzickým napádaním zdravotníckeho personálu, sú príslušníci v rámci vykonania služobného zákroku oprávnení požadovať preukázanie totožnosti,“ približuje aj iné prípady Jana Balogová, hovorkyňa krajskej polície.

Za posledné obdobie v roku 2017 alebo 2018 sme v Žiline neevidovali neznámu totožnosť pacienta. „Samozrejme, že sa robia previerky pri takmer každej nezvestnosti, či nezvestná osoba nie je v nemocnici,“ doplnila Balogová.

Keby tam bola osoba s nezistenou totožnosťou, tak nemocnica kontaktuje políciu a táto zisťuje jej totožnosť. „Keď však príde osoba alebo je dovezená do nemocnice a predloží kartičku poistenca, nemocnica toto nehlási. Previerky v nemocnici sa robia až vtedy, keď je nahlásená nezvestnosť. Táto môže by nahlásená aj v cudzine,“ doplnila.