Oprava Kamennej ulice prebehne vo viacerých fázach, pripravte sa na obmedzenia

Rekonštrukcia bude trvať približne osem týždňov a na mieste budú viaceré obmedzenia.

14. aug 2018 o 9:10 Alexandra Janigová

ŽILINA. Rozbitú Kamennú ulicu sa radnica rozhodla opraviť. Oslovil nás čitateľ s tým, či opravia aj úsek od Kinekusu, a najmä ho zaujímala obnova chodníkov v celej časti.

„Rekonštrukcia Kamennej ulice bude zahŕňať časť od Kinekusu po Štrkovú ulicu, teda po križovatku s Bánovským mostom. V tejto súvislosti neplánujeme výstavbu nových chodníkov, pretože sa v tejto časti nachádza veľa súkromných pozemkov a navyše nemáme na to vyčlenené ani peniaze v rozpočte,“ vysvetľuje Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Verejné obstarávanie stále prebieha, lehota na predkladanie ponúk sa upravila na 20. augusta tohto roka. So samotnou rekonštrukciou Kamennej ulice sa začne až po ukončení verejného obstarávania.

Vzhľadom na to, že ide o zložitú stavbu, stavebné práce budú rozdelené do viacerých etáp, a to po jednotlivých úsekoch komunikácie.

„Práce by mali byť ukončené do siedmych až deviatich týždňov od začatia stavby. V návrhu zmluvy o dielo počítame s termínom výstavby 60 dní,“ doplnila.

Počas rekonštrukčných prác budú musieť byť, samozrejme, vodiči ohľaduplnejší a trpezlivejší, pretože premávka bude obmedzená, jednak zúžením vozovky a prejazdom len v jednom jazdnom pruhu počas prác a tiež znížením rýchlosti. Pre lepšiu orientáciu bude k dispozícii aj výkres dočasného dopravného značenia.

„Mesto má na rekonštrukciu schválené finančné prostriedky vo výške 400-tisíc eur, momentálne však stále prebieha verejné obstarávanie, takže celková suma investície bude známa až po jeho skončení.“

Čo sa týka samotnej konštrukcie vozovky, geologickým prieskumom zistili dobrú odolnosť súčasnej konštrukcie vozovky, okrem úseku v zákrute pri Kinekuse. Ako finálny povrch je navrhovaný asfaltový koberec mastixový, ktorý znesie enormné zaťaženie ťažkými autami.