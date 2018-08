Sagan pre zdravotné problémy odstúpil z európskeho šampionátu

Druhý víťazný dres pre kontinentálneho majstra slovenský cyklista tento rok nepridá.

12. aug 2018 o 15:39 SITA, Dominika Mariňáková

Cyklisti počas pretekov na ME v cyklistike v Glasgowe.(Zdroj: TASR/AP)

GLASGOW. Slovenský reprezentant v cestnej cyklistike Peter Sagan odstúpil z nedeľňajších pretekov s hromadným štartom na 230,4 km v rámci majstrovstiev Európy v škótskom Glasgowe.

Dvadsaťosemročný Žilinčan zosadol z bicykla 83,5 km pred cieľom, ešte predtým

musel meniť zadné koleso pre defekt. Trojnásobný majster sveta pred začiatkom pretekov avizoval, že sa ešte úplne nezotavil z pádu na Tour de France a navyše trochu prechladol.

"Môj zdravotný stav sa lepší, ale stále nie som stopercentne v poriadku. Stále mám podliatiny z pádu na Tour de France. Nemôžem využívať všetky svaly, ktoré by som chcel a potom som na bicykli trochu stočený. Necítim sa úplne komfortne,

ale uvidíme, čo dokážem. Belgické preteky boli kritériá, celkom sa mi tam darilo. Potom som mal tri dni voľno, bol som v Monaku a následne som znovu vysadol na bicykel. Počkal som, kým sa mi aspoň čiastočne zahoja rany. Bol som aj u

fyzioterapeuta, ktorý mi pomohol dať sa trochu dokopy, ale zrejme stále budem potrebovať trochu času," povedal Sagan pre RTVS.



V momente Saganovho odstúpenia sa na čele pretekov nachádzala šesťčlenná skupina, ktorá mala pred pelotónom náskok približne dve minúty. Najbližšie by sa mal Peter Sagan predstaviť na španielskej Vuelte štartujúcej o dva týždne v sobotu 25. augusta. Jeho nomináciu by mal ešte oficiálne potvrdiť tím Bora-Hansgrohe.