FOTO: 35. ročník Rajeckého maratónu odštartoval Matej Tóth

Sobotňajšie počasie niektorým bežcom vyhovovalo, iným zase nie.

12. aug 2018 o 13:35 Dominika Mariňáková

Tri dni pred štartom 35. ročníka Rajeckého maratónu hlásili organizátori naplnenie maximálnej kapacity všetkých kategórií. V sobotu napokon cieľovú pásku preťalo 916 športovcov.

Záujemcovia si mohli vybrať maratónsku či polmaratónsku trať, ale aj súťaž štafiet či inline preteky. Podujatie v sobotu ráno odštartoval Matej Tóth, po behu detí a jeho autogramiáde sa už netrpezlivo čakalo na poludňajšie hodiny, keď sa v cieli objavili prví bežci 42-kilometrovej trate.

Mužský titul na východ

Najrýchlejším mužom a celkovým víťazom Rajeckého maratónu 2018 sa nakoniec stal Marek Mockovčiak z Prešova. Do cieľa prišiel s pohodlným náskokom takmer piatich minút pred domácim pretekárom Rastislavom Kalinom.

„V prvej tretine sme sa trošku naháňali, mal som menšie problémy. Potom to už išlo. Som rád, že vyšlo počasie, pretože to je v Rajci vždy nevyspytateľné. Väčšinou je horúco, dnes, vďaka tomu, že predtým popršalo, bolo počasie príjemné na behanie,“ pochvaľoval si Mockovčiak.

Od tridsiateho šiesteho kilometra ju sprevádzali kŕče

Zatiaľ čo mužskú kategóriu ovládol východniar, v ženskej ostal titul v kraji. Vyhrala ju Sylvia Sebestian zo Žiliny, ktorá na Rajeckom maratóne triumfovala aj pred rokom. Celkovo ho vyhrala štyrikrát, obhajoba sa však tentoraz nerodila ľahko: „Asi sme si všetci mysleli, že vzhľadom na to, aké sme si vymodlili počasie, budú super podmienky. Ale opak bol pravdou. Bolo veľmi vlhko, prvýkrát som sa stretla s tým, že od tridsiateho šiesteho kilometra boli mojimi kamarátmi kŕče. Bolo to ťažké, asi najťažšie podmienky, aké som tu zažila,“ prezradila po dobehu pre MY Žilinské noviny.

Bojovať s nimi sa snažila najmä mentálne, na občerstvovacích stanovištiach dopriala telu aspoň trochu oddychu. Priznala, že v závere mierne zvoľnila tempo, mohla si to však dovoliť. V sobotu bola bezkonkurenčne najrýchlejšou ženou na trati.

„Koniec som trošičku vypustila, aby som to v zdraví dobehla. Podarilo sa, som šťastná. Súperku som zaregistrovala akurát na obrátke v Čičmanoch, bola za mnou asi sedemsto metrov. Nemala som teda až taký veľký náskok. Ale ktovie, možno ju tiež podmienky dostihli tak, ako mňa,“ povedala Sebestian. Druhá žena, Zsófia Anissa Badis z Maďarska nakoniec prišla do cieľa s viac ako 11 a pol minútovou stratou.

Výsledky Rajeckého maratónu 2018

Maratón muži: 1. Marek Mockovčiak (TJ Obal Servis Košice) 2:42:11 h., 2. Rastislav Kalina (MK Rajec) + 4,47 m., 3. Tomáš Michalec (AŠK Fenix Bratislava) + 9,57 min.

Maratón ženy: 1. Sylvia Sebestian (BKJG Žilina) 2:42:11 h., 2. Zsófia Anissa Badis (Vedac) + 11,38 m., 3. Daniela Urminská (Club Trail Pirata Jerez) + 21,47 m.

Polmaratón muži: 1. Gabriel Švajda (Adidas Runners Bratislava) 1:13:43 hod., 2. Michal Ochaba (Behame.sk) + 2,08 m., 3. Konstantin Kocian (Behame.sk) + 3,58 m.

Polmaratón ženy: 1. Tunde Szabó (PVSK) 1:21:37 h., 2. Ivana Líšková (Považská Bystrica) + 9,45 m., 3. Ivana Gajdošíková (Hliník nad Váhom/Bytča) + 15,55 m.

Štafeta: 1. BŠK Banská Bystrica (Matej Tabak, Ladislav Abrahám, Milan Pohorelec, Roman Brezniak) 1:21:51 h., 2. Vyvretá voda z kolena (Peter Papan, Ján Valúch, Matej Záň, Pavol Palaščák) + 7,36 m., 3. RM Run Team (Jozef Šovčík, Ľubomír Hundák, Timea Jordová, Jozef Majerský) + 8,45 m.

Inline muži: 1. Matej Filip (CSC Košice) 42:45 min., 2. Kamil Hastík (IN-LINE Veselí) + 3,25 m., 3. Miro Smuda (Cookie SC KE) + 6,32 m.

Inline ženy: 1. Renáta Karabová (RKIC Košice) 49:25 min., 2. Claudia Dohaničová (CSC Košice) + 2,54 m., 3. Petra Matušková (Luigino.cz) + 10,02 m.