Najstarší park v Žiline pomenovali aj podľa Sissi, po rokoch ho chcú obnoviť

Pribudnú nové lavičky aj možnosť občerstvenia. Termín dokončenia známy nie je.

13. aug 2018 o 16:02 Alexandra Janigová

ŽILINA. Radnica vypísala výzvu na revitalizáciu Sadu SNP, ktorý podľa mnohých už opravu nutne potrebuje. Termíny dokončenia však zatiaľ nie sú známe.

„Obnova sadu je súčasťou komplexnej rekonštrukcie celého Námestia Andreja Hlinku s parkom. Pred samotnou rekonštrukciou musíme vykonať ešte viacero úkonov, ktoré súvisia s prípravou stavby, a z toho dôvodu nie je možné povedať, kedy by mohla byť obnova dokončená,“ povedala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Zmenia aj povrch

Informácie o pripravovanom projekte sú verejne dostupné v správe z 39. mestského zastupiteľstva.

Podľa tejto správy sa koncepcia Sadu SNP významne nezmení. V rámci spevnených plôch zmenia materiál na tzv. mlatový povrch. Návrh rešpektuje aj objekt hudobného pavilónu od architekta Artura Szalatnaia, ku ktorému doplnia zo západnej hrany sadu objekt kaviarne s bistrom, čím sa vytvorí na pešej a cyklistickej trase bod pre občerstvenie.

Fontánu pozmenia

Pomník veliteľa povstaleckej žilinskej posádky majorovi delostrelectva Jozefovi Dobrovodskému premiestnia južnejšie pod skupinu troch stromov s priamym kontaktom s chodníkom. Fontánu „Žilinské panny“ ponechajú v pôvodnej polohe, teda v severnej časti sadu. Má však navrhnutý nový bazén s priemerom vodnej plochy 10 metrov a súsoším z pôvodnej fontány od autora Vladimíra Kompánka. Fontánu projekt navrhuje ako prelievanú, to znamená s napätou vodnou hladnou. Návrhu vegetačných úprav predchádzalo zhodnotenie stavu pôvodnej vegetácie. „Výber drevín sa zameral výlučne na listnaté druhy stromov. Nosným prvkom námestia sú platany, ktoré obkolesujú stred námestia v kruhovom dvojrade,“ doplnila.

Vegetačné úpravy

Do uličných priestorov navrhujú gledíčie a javor. Drevinami v samotnom sade sú duby a doplnkovými stromami ginko. Počítajú aj s prečistením kríkov, čím by sa zlepšila aj kontrola celého územia, v ktorom, ako je dnes známe, sa zdržiavajú bezdomovci a rôzni asociáli. „Výskyt bezdomovcov na verejných priestranstvách nie je len problémom v našom meste, je to celospoločenský problém, ktorý samospráva nevyrieši. Nemáme právomoc týchto ľudí bez ich súhlasu vykázať z verejných priestranstiev a rovnako im zakázať zdržiavať sa na verejných priestranstvách,“ myslí si Zigová.