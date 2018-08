Musíme popracovať na koncovke, tvrdí Paukovček

Tréner žilinských hokejistov hovorí, že niektorí hráči si musia vstúpiť do svedomia.

11. aug 2018 o 21:08 Tomáš Hládek

Žilinskí hokejisti okrem kondície a sily naberajú už aj zápasovú prax. Po štvrtkovom domácom stretnutí s Liptovským Mikulášom sme sa porozprávali s trénerom Vlkov Pavlom Paukovčekom o tom, v akej fáze prípravy sa mužstvo momentálne nachádza.

Ako hodnotíte zápas proti Liptovskému Mikulášu?

– Každý zápas nám niečo napovie. Skúšame veľa hráčov, každý zápas hráme v inej zostave. Herný prejav z našej strany nebol zlý. Vytvorili sme si veľa streleckých príležitostí, súpera sme prestrieľali, no ukázali sa aj slabiny.

Aké nedostatky sa vyskytli v stretnutí a s čím ste boli, naopak, spokojný?

– Otočíme zápas z 0:1 na 2:1, urobíme úplne školácku chybu na konci tretiny a súper dá gól na 2:2. Následne ešte hráme v oslabení. Musíme sa vyvarovať týchto chýb, pretože súperi ich trestajú a potom prichádzame o body.

Ďalšia vec je, že nemôžeme hrať šesť minút v druhej tretine v oslabení. Veď v priebehu desiatich minút sme mali tri vylúčenia, súper sa tak môže dostať do tempa. Ku cti slúži hráčom, že zápas otočili z 0:1 na 2:1. V stretnutí sme mali pekné akcie a veci, ktoré trénujeme, sa preniesli aj do hry. S niektorými vecami vládne spokojnosť a s niektorými nespokojnosť.

Na čo sa teraz najviac zameriavate v tréningovom procese?

– Teraz veľa trénujeme, máme dvojfázové tréningy. V podstate máme tréningy na ľade a na suchu. Robíme hrubý objem, z ktorého by sme následne mali čerpať, lebo všetci hráči možno nemali takú letnú prípravu. Nevieme, či hráči, ktorí prichádzajú, v lete trénovali. Musíme sa venovať v tréningoch najmä tomu a do zápasov chodíme z ťažkej hrubej prípravy.

V troch dueloch sa mužstvo presadilo strelecky len štyrikrát...

– Vystrelíme dvadsaťkrát na bránu a dáme len jeden gól. Takže budeme musieť popracovať aj na koncovke. Budeme sa musieť viac tlačiť do brány, aby nám aj tie škaredé góly popadali. Taktiež zápas v Martine, to bola z našej strany strelecká nemohúcnosť. Podobne ako aj dnes.

V utorok vás čaká druhé derby s Martinom. Aj keď ide len o prípravný zápas, budete zápas vnímať špeciálne?

– Nie. Budeme sa pripravovať tak, ako na každý zápas. V priebehu zápasu možno zmeníme určité taktické veci.

Nastanú ešte pohyby v kádri?

– Hľadáme ešte vhodné typy hráčov. Musíme káder doplniť, pretože sa ukazujú slabiny hráčov, najmä u mladých chlapcov. Predsa len, rozdiel medzi mládežníckym hokejom a extraligou je obrovský.

Chlapci potrebujú zbierať skúsenosti, mať herné minúty. Len tak sa vychovávajú z mladých chlapcov hokejisti. No tie minúty, ktoré hráči dostanú, si musia vážiť.

Nedá sa to robiť tak, že keď si neplním povinnosti, budem minúty dostávať. Niektorí hráči si musia vstúpiť do svedomia a robiť to, čo od nich vyžadujeme.

Výsledky prípravných zápasov:

MsHK Žilina – GKS Jastrzebie 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)

Gól MsHK: 23. Bagin (Surovka, Jenčík).

ŽILINA: Mikoláš – Ďurkech J., Ďurkech L., Themár, Bagin, Mendrej, Janota, Novotný, Kluka, Surovka, Húževka, Rehák, Huna Ru., Jenčík, Ondruš, Briestenský, Hrazdíra, Síkela, Danielčák, Prášil, Matejka.

HK Martin – MsHK Žilina 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Góly: 17. Pokrivčák (Dírer, Dvořák), 41. Markovič (Lavička, Tabaček), 47. Junas (Lednický, Paulíny), 60. Pokrivčák – 31. Surovka (Jenčík, Huna Ru.).

ŽILINA: Mikoláš – Jankovič, Bagin, Ďurkech J., Galkinš, Themár, Ďurkech L. – Jenčík, Surovka, Huna Ru., Rehák, Húževka, Prášil, Síkela, Ondruš, Romanovský, Briestenský, Hrazdíra, Danielčák.

MsHK Žilina – MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:2 (0:0, 0:1, 2:1)

Góly: 42. Huna Ru. (Jenčík, Jankovič), 47. Síkela (Galkinš, Hvila) – 31. Piatka (Heikkilla, Sukeľ), 55. Novický (Števuliak).

ŽILINA: Mikoláš – Jankovič, Bagín, Sorokin, Galkinš, Ďurkech J., Themár, Ďurkech Ľ. – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Síkela, Húževka, Hvila – Rehák, Ondruš, Romanovský – Briestenský, Hrazdíra, Danielčák.