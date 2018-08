Nové pravidlá pre ochranu spotrebiteľa

Pred letom poslanci NR SR odhlasovali novú legislatívu, ktorá súvisí s viacerými novinkami v oblasti finančného trhu. Ako hodnotí túto novelu zákona Ján Porázik, obchodný riaditeľ SOPHISTIC Pro finance a.s. ?

11. aug 2018 o 9:49

Ján PORAZIK, obchodný riaditeľ SOPHISTIC Pro finance a.s.

Podoba tejto regulácie od svojho začiatku až po schválenie v parlamente prešla búrlivými diskusiami a výraznými úpravami. Hlavným motívom deklarovaným Ministerstvom financií bola ochrana spotrebiteľa. Dnes môžeme konštatovať, že po záverečnom hlasovaní novela napĺňa túto skutočnosť. Aj keď prvotné návrhy tomu vôbec nenasvedčovali.

Tu však vidno ako dôležité je do legislatívneho procesu zapájať odbornú verejnosť, profesijné asociácie a iné zainteresované články. Základným pilierom schválenej novely je regulácia poplatkov a odkupnej hodnoty v rezervotvornom životnom poistení. Teda takom, kde sa klientovi nekryjú len riziká, ale aj tvorí odkupná hodnota, inak povedané, kde si klient aj sporí.

Najväčším problémom bolo vysoké poplatkové zaťaženie takýchto poistných zmlúv hlavne v prvých rokoch poistenia. Spravidla, keď klient zrušil zmluvu v prvých dvoch rokoch jej trvania, poplatky „zhltli“ všetky nasporené prostriedky, alebo ich drvivú väčšinu. Po novom zákon zavádza reguláciu na výšku týchto poplatkov.

Podľa schválenej novely bude poisťovňa od účinnosti zákona povinná investovať najmenej 50 % zaplateného poistného v prvom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika, 60 % v druhom roku a 70 % v treťom a ďalších rokoch. Toto má dopad pre poisťovňu na výnosnosť produktu v čase, čo sa prirodzene odrazí do rôznych sfér. Tou najdiskutovanejšou je asi odmena finančného sprostredkovateľa, ale aj odmena iných distribučných kanálov.

Okrem regulácie poplatkov v prípade životného poistenia novela myslí aj na transparentné informovanie klienta. Pri životnom poistení klient obdrží štandardizovaný informačný dokument so všetkými základnými informáciami o produkte, ktorý Ministerstvo financií ešte vyšpecifikuje vyhláškou. V prípade odmien finančných sprostredkovateľov v segmente sprostredkovania úverov nakoniec pri rokovaniach vo výboroch NR SR poslanci upustili od regulácie provízie.

Vnímam to ako veľmi pozitívny signál, nakoľko takáto regulácia by nemala žiadny dopad na ochranu spotrebiteľa, ba naopak diskriminovala by finančných agentov, ako jeden z distribučných kanálov úverových produktov. Totiž ostatné distribučné kanály a ich odmeňovanie by touto reguláciou dotknuté neboli. Rovnako by sa nešlo o akýkoľvek dopad pri nákladovosti úverového produktu voči klientom.

Teším sa tiež, že ako spoločnosť pôsobiaca v sektore finančného sprostredkovania, sme mohli byť účastný legislatívneho procesu, mali sme priestor Ministerstvu financií vysvetliť praktické dopady jednotlivých možností a prispieť k správnemu nastaveniu regulácie. Konkrétne v prípade životného poistenia, ktoré nebude regulované cez sprostredkovateľskú províziu, ale cez poplatkovú štruktúru produktu. Pretože len takéto nastavenie regulácie zabezpečí naozajstnú ochranu spotrebiteľa.