V žilinských katakombách pochovávali mŕtvych a počas vojny sa tu skrývali aj židovské deti

Niečo z histórie - Sirotár

Ku koncu druhej svetovej vojny bola povolením ministerstva vnútra zo dňa 10. februára 1945 v sirotinci zriadená civilná nemocnica. Podľa povolenia mala slúžiť jedine pre civilné obyvateľstvo z okolia ústavu, ošetrovali sa tu však iba ranení vojaci, ktorých privážali z fronty.Nemocnica bola umiestnená v pivnici, do ktorej sa zmestilo štyridsať lôžok. Posteľnej bielizne nebolo, na prikrytie slúžili deky. Táto kapacita však ani zďaleka nepostačovala. Podľa výkazu pacientov civilnej nemocnice do 31. mája 1945 tu bolo umiestnených až sedemdesiatpäť pacientov. Ranených privážali denne a bez toho, aby sa niekto presvedčil, či tu sú ešte voľné miesta, takže postupne pacienti ležali aj po chodbách. Sestry si podelili služby, aby mohli zabezpečiť jednak bežný chod sirotinca a aby sa mohli postarať aj o pacientov. Pri tejto práci zvyčajne pomáhali aj deti zo sirotinca.Cez vojnu život v sirotinci znepríjemňovali aj časté kontroly Nemcov. Tak ako všade, aj tu hľadali židov a partizánov. Sestry sa snažili deti pred takýmito zážitkami chrániť, čo sa nie vždy podarilo. Prehľadávanie a nepríjemné otázky sa museli strpieť a dúfať, že sa Nemci nedozvedia o ukrývaných židovských deťoch. Je pochopiteľné, že keby došlo k prezradeniu, doplatili by na to úplne všetci.

ZDROJ:SIROTARZILINA.SK