Stĺpiky skončia na súde. Mesto vraj obišlo stavebný zákon

Stodeväťdesiat obyvateľov, ktorí bývajú alebo vlastnia nehnuteľnosti v centre Žiliny, sa cítia byť podvedení.

11. aug 2018 o 8:42 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinčania, ktorí žijú v najužšom centre mesta, sa nechcú zmieriť s tým, že mesto uzavrie pešiu zónu mechanickými stĺpikmi. Už dva roky žiadajú radnicu, aby prehodnotila svoj zámer osadiť na hlavných vstupoch do centra výsuvné stĺpiky. Tento systém považujú za zastaraný, poruchový a nebezpečný.

Sú presvedčení, že ak by mesto kúpilo kamery, zaplatilo by podstatne menej a vstup do centra by bol regulovaný efektívnejšie. Nepomohlo ani niekoľko stretnutí s vedením mesta, ani protest na zasadnutí zastupiteľstva.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Primátor Igor Choma aj napriek odporu obyvateľov a väčšiny poslancov podpísal zmluvu so spoločnosťou, ktorá mechanické zábrany ešte v lete osadí.

Prečítajte si tiež: Vstup do žilinskej nemocnice pripomína trhovisko

„Sme vykoľajení s akou aroganciou si to dovolil, pretože zmaril dva roky práce. Venovali sme to tomu bezpočetne veľa hodín pri príprave projektu, VZN, právnikov,“ neskrýval svoje znechutenie zástupca stodeväťdesiatich trvale žijúcich občanov v centre Žiliny Martin Vidra.

Systém neovplyvní obyvateľov

Žilinská radnica si zaumienila, že urobí poriadok v centre mesta. Z uličiek v pešej zóne chce vylúčiť motorové vozidlá, ktoré tam nemajú čo hľadať. Na Sládkovičovej ulici pri Hlavnej pošte a na ulici Čepiel plánuje nainštalovať výsuvné stĺpiky, ktoré zabránia prejazdu vozidiel.

Ak by v budúcnosti prešla zmena VZN, do úplného centra by sa dostali okrem obyvateľov domov len zásobovacie vozidlá, aj to len v presne vymedzenom čase. Vozidlo, ktorého majiteľ si kúpi oprávnenie pre vstup do pešej zóny, bude mať čip. Okrem neho budú môcť otvoriť stĺpiky aj mestskí policajti zo svojej centrály.

„Systém bude fungovať dvoma spôsobmi, jednak bude načítavať ŠPZ vozidla, ktoré má oprávnenie na vstup, alebo sa načíta ID čip. Nový systém absolútne neovplyvní obyvateľov či poctivých podnikateľov z tejto časti mesta. Všetky vozidlá, ktoré majú aktuálne platné oprávnenie, budú mať oprávnenie aj po inštalácii nového systému,“ obhajuje rozhodnutie samosprávy investovať 160-tisíc eur do stĺpikov hovorkyňa mesta barbora Zigová.

Mesto zaplatí investíciu z rezervného fondu. „Zmluva bola podpísaná v súlade so zákonom a rozpočtovými pravidlami a na základe situácie, ktorá vládne v pešej zóne v súčasnosti. Táto forma je momentálne efektívna vzhľadom na správanie sa vodičov, ktorí jazdia do pešej zóny neoprávnene,“ podotkla Zigová.

Riešením sú inteligentné kamery

Proti riešeniu sa spustila vlna kritiky. Stodeväťdesiat obyvateľov, ktorí bývajú alebo vlastnia nehnuteľnosti v centre Žiliny, sa zjednotilo a vytvorilo neformálne zoskupenie Laubne. Vedeniu mesta vyčítajú, že ignoruje ich názory. Nie sú proti tomu, aby bol vstup regulovaný, ale za určitých podmienok tak, aby to život v meste výrazne neobmedzilo.

Prečítajte si tiež: Trčiace tyče a nefunkčné osvetlenie v Žiline môžu ohroziť chodcov

Stĺpiky nepovažujú za vhodné riešenie. Podľa nich sa v mrazoch kazia a môžu zlyhať pri prejazde sanitiek alebo požiarnej techniky. Obávajú sa, že obmedzenie sťaží prístup opravárov, vodárov, výťahárov, či rôznych havarijných služieb k ich nehnuteľnostiam.

Riešením sú podľa nich inteligentné kamery. Kým kúpa deväťdesiat kamier by podľa prepočtov obyvateľov centrálnej Žiliny stála okolo stotisíc eur, za stĺpiky zaplatí mesto takmer stošesťdesiattisíc eur.

„Kamerový systém by vedel registrovať evidenčné čísla, kontroloval by oprávnenosť vstupov, upozornil by mestskú políciu, že do centra vošlo auto, ktoré tam nemá čo robiť, alebo že je dlhšie, ako má povolený čas. Smart kamery dokonca dokážu vypínať svetlo na ulici, keď na nej nie sú ľudia a tak šetria peniaze, alebo vedia oznámiť požiar,“ poukazuje na inteligentnú technológiu zástupca Laubniarov.

Desiatky kamier by navyše oveľa efektívnejšie riešili bezpečnosť mesta proti vandalom, pouličné bitky, výtržnosti a ďalšiu kriminalitu.

Zistili pochybenia

Podľa jedného z obyvateľov centrálnej zóny Vladimíra Randu navrhnutý systém môže prispieť k ďalšiemu vyľudňovaniu centra. „Nechcem, aby dochádzalo k devastácii života v pamiatkovej zóne, pretože rôzne opatrenia počas dvadsiatich rokov, rôzne VZN mali za dôsledok to, že mesto nežije, že z tisícky obyvateľov tu žije už len niekoľko desiatok, ktorí sa asi rozhodnú odísť,“ apeloval Randa ešte v minulom roku pred poslancami.

Najužšie centrum Žiliny je plné áut. (zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

Zástupcovia združenia sú presvedčení, že stĺpiky nepomôžu zregulovať dopravu v pešej zóne. Väčšina áut sa na pešiu zónu dostane aj tak cez povolenie, alebo patrí zdravotne ťažko postihnutým občanom. Opatrenie najviac zasiahne podnikateľov, ktorí budú mať problém zásobiť svoje prevádzky.

Kvôli stĺpikom sa obyvatelia už obrátili na právnikov. Chcú napadnúť stavebné konanie z roku 2016 a chystajú trestné oznámenie. „Mesto jednoznačne porušilo stavebný zákon, lebo rokovalo len asi s troma vlastníkmi, pretože je ich oveľa viac. V stavebnom konaní nezavolali všetkých účastníkov konania, stavebné konanie urobili bez účastníkov,“ upozornili zástupca združenia.

Napríklad na Sládkovičovej ulici komunikovali len so Slovenskou poštou, ktorá si dala jasné podmienky, za akých môže systém fungovať. „Ale na tejto ulici je ďalších desať účastníkov konania, ktorí sú známi, napríklad hotel, banka a neboli účastníkmi,“ uzavrel.