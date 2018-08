Polícia upozorňuje motoristov! Kvôli maratónu uzavrú niekoľko ciest

Dopravné obmedzenia čakajú na vodičov od 8.30 do 14. h.

10. aug 2018 o 13:14 Radoslav Blažek

Už zajtra sa priaznivci športu môžu tešiť na ďalší ročník populárneho Rajeckého maratónu. Účastníkom obľúbeného bežeckého podujatia museli ustúpiť na niekoľko hodín aj vodiči.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mama bola basketbalistka, otec volejbalista. V rodine Erteltovcov napokon zvíťazil volejbal

Polícia v Žiline upozorňuje motoristov, že v sobotu 11. 8. 2018 od 8.30 hodiny do 14.00 hodiny budú z dôvodu konania sa Rajeckého maratónu úplne uzavreté nasledovné cesty I/64, III/2111, III/2112, III/2110 v obciach Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Obchádzková trasa pôjde cesta I/18 zo Žiliny do Martina, následne na cestu I/65 Martin – Príbovce, II/519 Príbovce – Nitrianske Pravno a opačne. Druhá obchádzková trasa pôjde po ceste I/61 z Považskej Bystrice do Ilavy a následne po ceste II/574 cez Valaskú Belú do Prievidze a opačne," informuje Jana Balogová, hovorkyňa KR PZ v Žiline.

Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky a účastníkov podujatia o dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, trpezlivosť a ohľaduplnosť.