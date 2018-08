Patrik Groma: Chcem, aby Žilina spravila veľký krok dopredu

Mám veľmi jasnú predstavu o konkrétnych veľkých aj menších projektoch, ktoré vieme začať rýchlo realizovať alebo na nich začať okamžite pracovať, hovorí Patrik Groma.

10. aug 2018 o 11:04

Pán Groma, je pravda, že ste už rozhodnutý kandidovať za primátora Žiliny? Čo vás k tomu motivovalo a kedy plánujete oznámiť svoju kandidatúru aj oficiálne?

Mám skvelú rodinu, darilo sa mi v podnikaní, Žilinčania ma štyrikrát po sebe zvolili za poslanca mestského zastupiteľstva, posledné štyri roky som vykonával aj funkciu viceprimátora. Do nej ma primátor menoval ako nestraníka, a to preto, lebo som vo voľbách získal najviac hlasov zo všetkých poslancov.

Budem úprimný: baví ma táto práca a cítim sa pripravený pohnúť vecami nášho mesta zásadným, veľmi významným spôsobom. Nazbieral som dosť skúseností na to, aby som mohol nielen ponúknuť veľmi atraktívny program pre Žilinu, ale aby som mohol aj naozaj garantovať, že ho budem vedieť naplniť. Žilinčania vedia, že som veľmi často medzi nimi, na uliciach, na stretnutiach, na rôznych podujatiach, takže pre mňa kampaň nebude žiadna zmena. Moju kandidatúru oficiálne uvediem v septembri.

Hovoríte, že máte jasnú predstavu. S čím teda do volieb idete?

Naše mesto sa rozvíja a mení k lepšiemu. To považujem za fakt. Zároveň však zdieľam názor mnohých Žilinčanov, že je čas urobiť veľký krok vpred. Mestu sa darí, žije sa tu dobre, a keďže máme priestor pre veľké a ambiciózne projekty, môžu byť ľudia spokojnejší a šťastnejší.

Keby som to mal zhrnúť, chcem, aby bola Žilina najlepšie mesto pre život na Slovensku. Máme na to všetky predpoklady a mám vôľu tvrdo na tom pracovať.

Viete povedať aj niečo konkrétnejšie?

Mám veľmi jasnú predstavu o konkrétnych veľkých aj menších projektoch, ktoré vieme začať rýchlo realizovať alebo na nich začať okamžite pracovať. Hoci to nespadá priamo do kompetencií primátora, chcem sa pobiť za novú nemocnicu v Žiline, pretože to ľudí trápi asi najviac. Dnes sme v takej situácii, že si viem predstaviť aj scenár, kde si mesto postaví svoju vlastnú nemocnicu. S mojím tímom sme spravili prepočty a vychádza nám, že sa to dá rozumným manažmentom dosiahnuť. Jednoduchšia cesta by, samozrejme, bola, keby sa o nemocnicu postaral štát a o to budem tvrdo bojovať. Považujem za absurdné, aby ženy z jedného z najbohatších miest na Slovensku chodili rodiť do susedného Martina, aj keď tu máme skvelý personál.

Nemocnica ale nebude vašou kompetenciou. Čo sú veci, ktoré chcete riešiť hneď?

Máme rozpracovaných niekoľko projektov, vrátane ich finančného krytia, ktoré sa týkajú nových športovísk - telocviční, zimného štadióna, plavární. Chcem „zamakať“ na obnove a revitalizácii vnútroblokov na sídliskách. Sídlisk sa týka aj projekt parkovacích domov, ktoré môžeme rozbehnúť prakticky okamžite.

A mám jasný plán aj v oblasti verejnej dopravy a rýchlejšieho rozvoja cyklotrás. Okrem toho mám ešte jednu špecialitu, ktorú som odpozoroval na cestách do zahraničia - projekt bezpečného a komfortného seniorského mestečka pre našich najstarších Žilinčanov. Ak by sa toto podarilo, mohol by som povedať, že som naozaj spokojný primátor.

Znie to výborne, ale určite to nebude zadarmo. Mysleli ste aj na to, kde na to mesto zoberie?

Samozrejme, ako som spomínal, všetky tieto projekty vieme finančne vykryť. Na prvom mieste sú manažérske úspory. Už teraz vidím, kde sa dajú prostriedky ušetriť a ako v súčinnosti využiť mestské peniaze na maximum. Napríklad pri novej zimnej hale by sme zvyškovým teplom vedeli vykúriť vedľajšiu školu či plaváreň, a len na úspore za kúrenie sa takáto hala sama splatí do 7 rokov. A potom mám veľkú ambíciu zvýšiť počet Žilinčanov s trvalým pobytom. Za každého občana s trvalým pobytom totiž mesto zo štátneho rozpočtu dostáva každý rok približne 250 eur. Už teraz je jasné, že v Žiline žijú tisíce ľudí, ktorí majú trvalý pobyt inde. Ak by sme ich dokázali motivovať k zmene - napríklad bezplatnou MHD, výhodnejším parkovaním či nižšími poplatkami za odvoz odpadu, mesto vie na tom získať státisíce eur ročne na ďalší rozvoj.