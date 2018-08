Hlavný vstup do žilinskej nemocnice pripomína trhovisko, vedenie má zviazané ruky

Hlavný vstup do nemocnice je zaprataný stánkami. Situácia potrvá, až kým nevyprší platná zmluva.

10. aug 2018 o 7:32 Alexandra Janigová

ŽILINA. Pri hlavnom vstupe do žilinskej nemocnice neviete, či ste v areáli nemocnice, alebo na miestnom trhovisku. Situácia pritom potrvá ešte niekoľko rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zmluva platí do 2021

Prečítajte si tiež: Problémy s parkovaním v žilinskej nemocnici vyriešili stoličkami

„Prenájom priestoru pred budovou polikliniky bol uzavretý ešte v roku 2006, kedy bývalé vedenie podpísalo zmluvu s platnosťou až do 31. júla. 2021,“ potvrdila Lenka Záteková, hovorkyňa žilinskej nemocnice s tým, že tieto nevýhodné podmienky sa nemocnica snažila v minulosti vypovedať a neplatnosť zmluvy dokázať aj súdnou cestou, no napriek tejto snahe je zmluva stále platná, a preto nie je možné súkromné stánky z tohto priestoru presťahovať či priamo zasiahnuť do ich vzhľadu.

A ten, povedzme si, nie je zrovna vábivý.

„Vždy, keď idem okolo, nevadí mi ani tak vzhľad stánkov, ako ich počet. Človek nemá ani kade prejsť, a to nehovorím, keď má kočík alebo invalidný vozík. Kľučkuje pomedzi predávajúcich a kupujúcich. To nie je dobrý stav a vizitka celej nemocnice,“ myslí si Mária Vajdová.

Stánky sú z oboch strán. (zdroj: AJ)

Aktuálny stav považuje za nevyhovujúci aj vedenie nemocnice, no v zmysle platnej legislatívy a v minulosti nevýhodne uzavretej zmluvy nemá momentálne právomoc situáciu zmeniť.

„Vzhľad stánkov a ich usporiadanie je veľmi rušivé a pri prechode týmto areálom vytvára negatívny dojem. Aj napriek tomu však mnoho pacientov a návštevníkov stánky využíva a tovar v nich nakupuje, preto je pre súkromného vlastníka prenájom týchto priestorov stále výhodný,“ myslí si Záteková.

Peter Oravec tiež občas v stánkoch niečo nakúpi. „Nižšie ešte pred vstupom do areálu sú tiež predajne a ponúkajú veľmi podobný tovar. Priestor by sa mal trošku zjednotiť, nemocnica nie je miestny trh, ktorý v Žiline tak chýba. Tiež si tam občas niečo kúpim, ale ak mám pravdu povedať, zaobišiel by som sa bez toho. Možno by bolo aj riešením ich niekde presunúť. Hneď vyššie je pekný priestor, viac-menej nevyužitý, ale ku vstupu sa to naozaj nehodí. To som nevidel ešte v žiadnej nemocnici,“ myslí si.

Viedli aj rokovania

Nemocnica viedla aj rokovania, ale doposiaľ bezúspešne. „Robíme maximum, čo je v našich silách a finančných možnostiach, aby sme postupne menili tvár našej nemocnice. Bohužiaľ, investície sú viazané na existujúce platné zmluvy, preto máme v tomto prípade do roku 2021 zviazané ruky,“ povedala a doplnila, že po uplynutí zmluvného vzťahu je pre nich prioritou tento problém vyriešiť.

Prečítajte si tiež: Za prvý mesiac ošetrili na žilinskej pohotovosti viac ako dvetisíc pacientov

„Aby bol areál esteticky upravený, no zároveň sme vyhoveli pacientom a návštevníkom, ktorí prítomnosť stánkov vítajú. Dôležité je však priestor upraviť tak, aby zodpovedal predovšetkým potrebám nemocnice a nie trhoviska.“

Nájom pre spoločnosť, ktorá prevádzkuje stánky pri hlavnom vstupe, sa riadi v minulosti uzavretými podmienkami, ktoré nie je možné zmeniť, za posledný štvrťrok bol nájom vo výške 912,90 eur.

„Spoločnosti účtujeme aj náklady za ďalšie služby spojené s nájmom, ako sú voda a elektrina, tie sú mesačne vo výške okolo 300 eur podľa príslušných meračov.“

Stretnutia s nájomcom prebehli niekoľkokrát, aj napriek tomu nedošlo z jeho strany k úprave stánkov, keďže podmienkou bolo predĺženie zmluvy.

„To aktuálne vedenie nemocnice nebude v žiadnom prípade akceptovať a rezolútne odmieta predlžovať nevýhodne uzavretý nájom,“ uzavrela Záteková.