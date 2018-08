Keď je cieľ cesta

Žilinská univerzita v Žiline má dôvod na radosť. Na jej rokmi zveľaďované Univerzitné stredisko v Zuberci vedie nová cesta.

9. aug 2018 o 13:13 ŽU

V utorok 7. augusta 2018 sa uskutočnilo jej slávnostné otvorenie a budú ju môcť využívať nielen zamestnanci, ale aj široká verejnosť. Toto dielo sa podarilo vďaka dlhoročným snahám vedenia a zamestnancov UNIZA za podpory Štátnych lesov, Urbáru Zuberec a obce Zuberec.

Krásny slnečný deň prial slávnostnému aktu a tak v obedňajších hodinách za prítomnosti vedenia Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) prestrihol stuhu rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., spoločne s bývalou rektorkou Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. a kvestorkou Ing. Janou Gjašikovou.

„To, že sa nám tento zámer podaril, je úžasným príkladom tvrdej práce a zanietenia tých správnych ľudí na správnom mieste. Vyžiadalo si to určitý čas, no sme radi, že s novou obslužnou komunikáciou uľahčíme prístup do tohto čarovného miesta,“ vyjadrila sa Ing. Jana Gjašiková, kvestorka UNIZA.

Nová obslužná komunikácia s dĺžkou 340 metrov je pripojená na miestnu komunikáciu, ktorou sa široká verejnosť môže dostať do neďalekého Múzea oravskej dediny alebo Brestovskej jaskyne. Milovníci turistiky môžu

zo strediska navštíviť plesá alebo blízke vodopády. V zime lyžiari ocenia 5 km vzdialené Lyžiarske stredisko Zuberec – Roháče – Spálená aj s vlekmi.

Univerzitné stredisko v Zuberci využíva UNIZA už mnohé roky, nielen na rekreáciu zamestnancov, ale aj napr. na výjazdové rokovania. Nachádza sa totiž v jednej z najkrajších prírodných scenérií Slovenska poskytuje priam nekonečné možnosti na aktívny relax v každom ročnom období.

V areáli sa nachádza 15 chatiek, ktoré prednedávnom prešli rekonštrukciou a jedna hlavná chata, ktorej spoločenská miestnosť slúži na stravovanie, prípadne spoločenský program. V kuchyni sa varí podľa tradičných receptúr.

Návštevníkom na spríjemnenie večerov alebo na prípravu chutného gulášu slúži neďaleký altánok s ohniskom. Športový areál ponúka možnosti zahrať si napríklad basketbal, volejbal či bedminton.

Na zregenerovanie tela je od roku 2013 k dispozícii fínska sauna a menší bazén, ktorý je plnený vodou priamo z potoka.

Jazierko a okolitá príroda len dotvárajú prekrásnu scenériu, preto je stredisko vyhľadávaným miestom na rodinné pobyty s deťmi, usporiadanie školení, kurzov, firemných hier, detských táborov, športových sústredení, či lyžiarskych zájazdov.