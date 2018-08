Trčiace tyče a nefunkčné osvetlenie v Žiline môžu ohroziť chodcov

Na niektorých miestach v meste vo večerných hodinách nefunguje verejné osvetlenie. Na problém nás upozornil čitateľ.

9. aug 2018 o 11:52 Alexandra Janigová

ŽILINA. Do redakcie nám prišiel podnet od čitateľa, ktorý je zaskočený tým, že sa v niektorých častiach mesta vypína večer osvetlenie.

V kombinácii s tyčou, ktorú nám odfotil na ceste z Vlčiniec, môže tma v niektorých lokalitách predstavovať veľké riziko.

„Zaujíma ma, prečo sa permanentne striedajú časti mesta, kde je v noci vypnuté pouličné osvetlenie. Nie je to prvýkrát a nie som jediný, kto si to všíma. To, že ma to neskutočne to dlhodobo rozčuľuje, je jedna vec, ale že sa mi i kvôli tomu stane úraz lebo človek na cyklotrase nevidí nejakú bezdôvodne zabetónovanú tyčku, samozrejme, z dôvodu vypnutého osvetlenia, je už dosť. Kto je za to zodpovedný?“ pýta sa čitateľ Marcel M.

Mesto tvrdí, že osvetlenie nevypína. „V noci sa verejné osvetlenie nevypína. Ak niekedy v tomto období nejaká časť nefunguje, je to z dôvodu aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie verejného osvetlenia,“ vysvetľuje hovorkyňa meste Barbora Zigová s tým, že o tejto skutočnosti nevedia a zamestnanci mestského úradu pôjdu na miesto preveriť stav a v prípade potreby vykonajú nápravu.

„Mne sa to stáva bežne, že nejde osvetlenie, a preto ma zaujíma najmä to, že či ide o nejaké šetrenie zo strany mesta,“ pokračuje Marcel.

Pokiaľ ide len o prípady, kedy pouličné osvetlenie nefunguje, tak tých prípadov je aj podľa neho nejako veľa.

„V lete minulého roka sme rozbehli prvú etapu rekonštrukcie pouličných lámp a tá v marci vyvrcholila osvetlením na Rosinskej ceste a na Ulici vysokoškolákov. Na doteraz tmavom úseku Ulice vysokoškolákov pribudlo 14 nových svietidiel, kompletne osvetlená je po novom i Rosinská cesta, kde sa osadilo 33 lámp,“ hovorí o tom, čo sa v tomto smere v meste urobilo, Zigová.

Prvá časť obnovy verejného osvetlenia zahŕňala výmenu verejného osvetlenia na sídlisku Vlčince a v časti Malá Praha.

„Modernizácia bola nutná, osvetlenie bolo už technicky zastarané, hrdzavé a miestami sa rozpadávalo. Nové LED svietidlá sa vyznačujú vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou, vďaka čomu mesto ušetrí ročne približne 60 percent nákladov. Úspora sa týka tak nákladov na spotrebu elektrickej energie, ako aj nákladov na údržbu,“ doplnila.

Druhá etapa rekonštrukcie osvetlenia zahŕňa sídliská Hájik, Solinky a Hliny, Bôrik a Staré Mesto, modernizácia verejného osvetlenia prebehne najmä na hlavných ťahoch.

„Aktuálne je dokončená rekonštrukcia osvetlenia na Vlčincoch, Malej Prahe, na celom sídlisku Hliny, na Hollého ulici a na Predmestskej ulici je tiež dokončená výmena verejného osvetlenia, je potrebné iba dokončiť spätné povrchové úpravy spevnených plôch.“

Práce momentálne prebiehajú na Bôriku a v ďalších častiach Starého Mesta, začali sa práce na Solinkách. Všetky práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia by mali byť dokončené do konca tohto roka.