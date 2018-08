Slovenský pohár: Mužstvá z regiónu privítali doma svojich súperov, šošoni cestovali na juh

Pozrite si fotogalérie zo všetkých zápasov tímov z regiónu.

9. aug 2018 o 13:41 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

Slovenské Ďarmoty – MŠK Žilina 0:7 (0:4)

Góly: 12. Balaj, 15. a 38. Jánošík, 43. Pečovský, 72. Diaz, 77. (pen.) a 81. Gamboš. Rozhodoval Prešinský, 800 divákov. Bez kariet.

ŽILINA: Volešák – Vallo, Susnjar, Králik, Sluka – Pečovský, Gamboš, Diaz – Jánošík (46. Bichakhchyan), Balaj (38. Gerebenits), Polievka (58. Kopas).

Šošoni začali aktívne, no zakončenie po rohu minulo bránu. Prvý gól na seba nenechal dlho čakať, keď Jánošíkov center našiel Balaja a ten poslal hostí do vedenia. O tri minúty bolo 0:2, keď Holuba prekonal Jánošík. V 38. minúte vysunul Susnjar Jánošíka, ktorý zvýšil na 0:3. Dve minúty pred obrátkou navýšil vedenie Žiliny Viktor Pečovský.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po zmene strán sa obraz hry príliš nezmenil. Na lopte dominovali Žilinčania, ďalší gól pridal v 72. minúte Diaz, ktorý využil center Valla. Na 6:0 z pohľadu MŠK dal z penalty Martin Gamboš. Skóre uzavrel druhým gólom v zápase Gamboš. Kentošovci zaknihovali povinné víťazstvo a v ďalšom kole sa predstavia na pôde Krásna nad Kysucou.

video //www.youtube.com/embed/x27QQNkAp4c



Stráňavy – Lokomotíva Košice 1:4 (1:0)

Góly: 7. Rolček – 46. (pen.) Pavúk, 55. a 61. Novotný, 67. Terpaj. Rozhodoval Gemzický, 450 divákov. ŽK: Ďuríček – Kolek.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Papala, Kubica, Janči M. (69. Brezáni), Lajš, Bukovčan (89. Remek), Janči L., Pleva, Zajac, Rolček, Chrachala (90. Paperňák).

Stráňavám vyšiel ideálne vstup do zápasu, keď po zakončení Maroša Rolčeka viedli v siedmej minúte 1:0. S hosťami rýchly gól v ich sieti evidentne zatriasol. Hra sa po zvyšok polčasu odohrávala medzi šestnástkami. Košičania hrozili prevažne len nepresnými strelami z diaľky. Rýchla penalta, ktorú nariadil rozhodca Gemzický pár sekúnd po zmene strán, zanechala stopu na ďalšom priebehu stretnutia. Po vyrovnaní sa hostia spamätali a ďalšími troma gólmi rozhodli zápas vo svoj prospech. Baník sa tak aj napriek sľubnému prvému polčasu s pohárom lúči.

Rosina – Prešov 0:6 (0:3)

Góly: 11. Hošek, 38. Dzurík, 40. a 78. Leško, 61. Maník, 76. Špilár. Rozhodoval Ruc, 700 divákov. ŽK: Drexler – Maník.

Na súpera zvučného mena si v Rosine našlo cestu sedem stoviek divákov. Tých zarmútil moment z jedenástej minúty, keď akciu hostí úspešne zakončil Hošek a poslal Tatran do vedenia. Ďalšie góly padli pred polčasovou prestávkou, vedenie Prešova navýšili Dzurík a Leško. V 61. minúte poslal tréner hostí do hry Maníka, ktorý hneď svoj prvý kontakt s loptou premenil na gól. Jurčenka prekvapil zo vzdialenosti vyše 25 metrov. V 71. minúte mohlo byť 0:5, no hosťujúci hráči dvakrát napálili obrancu Rosiny na bránkovej čiare. Piaty gól predsa len prišiel, keď sa odrazená lopta dostala k Špilárovi a ten do prázdnej brány navýšil vedenie hostí. Skóre uzavrel Leško, ktorý využil center z pravej strany. Rosina na Prešov nestačila.

Belá – Krásno nad Kysucou 1:3 (1:1)

Góly: 41. Šipčiak R. – 20. Gábor, 82. Macura, 86. Ševčík. Rozhodoval Ligas, 120 divákov. ŽK: Čepela, Krška, Užák.

Prečítajte si tiež: Vrátili sa aj takí, čo mohli hrávať vo vyšších súťažiach

BELÁ: Tichák – Macho (83. Michalec), Kubík, Čepela, Melišík, Krška (89. Mihalčatin), Šipčiak R., Šipčiak S. (46. Užák), Žingora, Ševčík, Franek.

Domáci sa tešili na zápas s treťoligovým mužstvom. Hostia od úvodu potvrdzovali svoje kvality, boli silní na lopte. Hráči Belej, naopak, vychádzali zo zabezpečenej obrany do brejkov. Postupne sa hra vyrovnala.

Skóre otvoril v 20. minúte Kristián Gábor z Krásna, domácim sa ešte do polčasu zásluhou Rudolfa Šipčiaka podarilo vyrovnať. Po zmene strán hostia zahodili stopercentnú šancu, dobré príležitosti nepremenili ani Beľania. V 82. minúte išli futbalisti z Kysúc po peknom brejku a následnom zakončení Branislava Macuru do vedenia. O štyri minúty potvrdili svoje víťazstvo tretím gólom v zápase a môžu sa tešiť na Žilinu.