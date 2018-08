Vrátili sa aj takí, čo mohli hrávať vo vyšších súťažiach

Zbyňov v tejto sezóne po rokoch zostavil futbalový tím mužov.

Obyvatelia Zbyňova po takmer troch rokoch zažili futbalovú nedeľu. V uplynulých sezónach sa síce o futbalové dianie starali mládežníci, v obci však chýbal mužský tím. A to sa v aktuálnom ligovom ročníku zmenilo.

Nastal čas vrátiť sa

V sezóne 2015/2016 Zbyňov po pár odohratých kolách odstúpil z 3. A triedy ObFZ Žilina. Hráči sa následne rozpŕchli do iných tímov, niektorí hrávali v Babkove, dorastenci zas v Kamennej Porube. Na jar si však povedali, že nastal čas vrátiť sa domov.

„Futbal ma baví a keď sa rozpadol tím v Zbyňove, hral som za Babkov. Podstatné však pre mňa bolo, aby som ho hral tu. Veď nás je takých viac, začal som sa teda o to zaujímať a zistil som, že by sa to dalo dať dokopy,“ vysvetľuje Peter Martinka, ktorý stojí za znovuzrodením mužského futbalu v Zbyňove.

Organizačnú stránku má pod palcom najmä on, v pozícii vedúceho tímu mu pomáha Jakub Jánoš.

V novom tíme sa zišli predovšetkým tí, ktorí v minulosti za Zbyňov už hrávali.

„Vrátili sa chalani z hosťovaní, z Poruby, z Babkova či z Rajeckých Teplíc. Prišli aj takí, čo medzitým už prestali hrať a opäť sa vracajú k futbalu. Momentálne máme asi 23 hráčov a všetci, s výnimkou jedného, sú hráčmi klubu. Asi len štyria pochádzajú z iných obcí,“ prezrádza Roman Urík, predseda TJ Zbyňov.

Smelé ambície

Zostava je mladá, no pomerne skúsená. Najstarší hráč má 32 rokov, najmladšími sú dorastenci. S kapitánskou páskou na úvodný duel proti Lietave vybehol Peter Albert.

„Podľa mňa niet lepšieho, ako je on. Hrávali sme spolu od žiakov, v poslednej sezóne nastupoval za Ďurčinú. Hoci tá postúpila vyššie, vrátil sa. Teraz si to celé musí prejsť s nami. Aj v Kamennej Porube sme mali nejakých chalanov v doraste, ktorých chceli aj do mužov. Predsa len, je rozdiel hrať tretiu triedu a vyššiu ligu. Ale každý jeden z nich je ochotný hrať tretiu triedu a začať odznova,“ tvrdí Martinka.

Bol by rád, keby so spoluhráčmi zažil postupovú radosť: „Vieme, že to nebude jednoduché. Ale chceli by sme rok čo rok postupovať. Tím na to máme. Môže sa stať hocičo, ale ideme do súťaže s tým, že sa chceme dostať čo najvyššie.“

Vyzbierali sa na pokutu

Roman Urík je pri určovaní cieľov trošku opatrnejší. S futbalom v Zbyňove zažil mnohé, dobre si pamätá na nedohratú sezónu a nerád by si tieto spomienky zopakoval. Hráči sa dokonca vopred vyzbierali na pokutu, ktorú by v prípade odstúpenia zo súťaže musel klub zaplatiť.

„Budem rád, keď im tie peniaze vrátim a nebudeme musieť platiť pokutu. Už som raz zažil, keď sme sa odhlásili, keď som musel chalanov naháňať. Držím im palce, aby to tentoraz tak nebolo.“

Keďže v Zbyňove chýba dorastenecký výber, stretnutia mužov sa budú začínať v nedeľu už o 14:00 hod. To im dáva v porovnaní s inými tímami výhodu.

„Väčšina zápasov v okolí sa hrá neskôr, takže keby sa niekto chcel prísť pozrieť, stihne náš duel aj ďalšie. Už na prípravné stretnutie s Kuneradom, ktoré sme vyhral 6:2, bolo zopár ľudí zvedavých. O motiváciu bude postarané, veď väčšina tímov je práve z tunajšej rajeckej doliny,“ dodáva Urík.