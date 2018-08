Z Burianovej veže v Žiline uvidíte Rozsutec či Lietavský hrad

Centrum Žiliny ponúka rôzne spôsoby, ako spoznať mesto. Jedným z nich je Burianova veža pri farskom kostole s vyhliadkou na mesto a okolie.

6. aug 2018 o 12:05 KRISTIÁN XAVER KIRNÁG

ŽILINA. Burianova veža je jedným z ikonických znakov Žiliny. Od roku 2013 je zvonica sprístupnená verejnosti. Návštevníci sa môžu pozrieť do útrob veže aj sa pozrieť na centrum z nezvyčajného uhla. Vstup je po celý rok zdarma, stačí sa prihlásiť v turistickej informačnej kancelárii.



Štyridsaťšesťmetrová zvonica hneď pri veži farského kostola pochádza zo 16. storočia. Volá sa po richtárovi, ktorý ju dal postaviť, Burianovi Svetlovskom z Vlčnova. Slúžila ako zvonica aj ako pozorovateľňa pred požiarom a nepriateľmi. Počas prvej svetovej vojny boli všetky tri zvony roztavené. Šiestimi novými boli nahradené až v roku 1923.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vnútro veže ponúka aj malý náhľad do histórie. „Model Žiliny z roku 1933 je vyhotovený na základe dobových fotografií a máp. V ďalšej miestnosti sa môžu návštevníci pozrieť, ako sa vyvíjalo mesto, na starých mapách,“ doplnila Dominika Stránská z turistickej informačnej kancelárie. Na vrchole je vyhliadka na všetky svetové strany. Spolu s nezvyčajnou panorámou mesta je možné vidieť napríklad aj Rozsutec či Lietavský hrad.

Prečítajte si tiež: Jánošíkove dni v Terchovej prekonali rekord v návštevnosti

Veža je sprístupnená po celý rok, počas aj mimo sezóny v daných časoch. Do konca septembra ju môžete navštíviť v pondelok, utorok a štvrtok o desiatej, jedenástej, druhej a tretej hodine. Potrebné je prihlásiť sa v turistickej informačnej kancelárii na Hlinkovom námestí.

„Vôbec som netušila, že do veže sa dá ísť. Znie to zaujímavo, najmä tým, že je to v centre,“ povedala dvadsaťjedenročná Žilinčanka Emma Gáborová.