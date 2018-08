Regionálny futbal: V prvom kole suverénna Bánová a Belá

V štvrtej lige sa v úvodnom kole odohralo len päť zápasov. Zápas Diviaky-Rosina sa odohrá 29. augusta a Terchová do Makova nepricestovala.

6. aug 2018 o 14:25 Tomáš Hládek

IV. liga: Bánovej vystrieľal víťazstvo Štefánik

Stráňavy – Rajec 1:0 (1:0)

Gól: 28. Zajac. Rozhodoval Šottník, 150 divákov. ŽK: Fraštia, Drahno, Hájek.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Kubica (82. Brezáni), Janči M., Lajš, Bukovčan, Janči L., Pleva (69. Ďuratný), Zajac, Papala (90. Hreus), Rolček, Chrachala (78. Hanuliak).

RAJEC: Fraštia – Bujný (64. Cúg), Drahno, Hájek, Miko, Rybár, Hollý, Košút, Person (82. Dubeň), Kordiš, Jeťko.

Stráňavy do zápasu vstúpili aktívne, no tímu chýbala väčšia súhra po letnej obmene kádra. Nováčik z Rajca v zápase ukazoval, že jeho postup nebol náhodný. Prvý polčas však patril Stráňavám, no veľké šance Rolčeka, Papalu a Zajaca zostali nevyužité. V 28. minúte sa po peknej akcii domáci ujali vedenia, keď sa presadila nová predsezónna posila Miroslav Zajac. V druhom polčase sa hra vyrovnala, no domáca obrana na čele so spoľahlivým Ďuríčekom neinkasovala. V domácom tábore panuje spokojnosť s nasadením hráčov a s trojbodovým vstupom do sezóny.

Bobrov – Teplička nad Váhom 1:0 (1:0)

Gól: 40. Mušák. Rozhodoval Ježík, 150 divákov. ŽK: Mušák - Maliňák.

TEPLIČKA: Poništ – Cingel (67. Dzibrík), Padala, Maliňák, Jaššo, Labuda, Jánošík, Bugala, Beniač, Mrázik, Baláž (70. Ponechal).

V súboji nováčikov štvrtej ligy sa na úvodný gól čakalo až do záveru prvého polčasu. Na radosť domácej Olympie sa presadil domáci Mušák a poslal Bobrov do vedenia. V druhom polčase sa Teplička snažila vyrovnať, no na domácu obranu hostia recept nenašli. Bobrov vo svojom historicky prvom zápase v štvrtej lige zaznamenal plný bodový zápis do tabuľky.

Staškov – Bánová 2:5 (1:2)

Góly: 6. Kaličák, 66. Gavlák - 11., 42., 47. a 51. Štefánik, 86. Adamčík. Rozhodoval Marek Považan, 250 divákov. ŽK: M. Polka, Barčák – Ďuratný, Lazar.

BÁNOVÁ: Juhás - Cisárik (86. Černák), Kostolný, Ďuratný, Mráz, Lazar, Bendík, Štefánik, Horecký, Adamčík (89. Krajiček), Harman.

Duel Staškova s Bánovou otvoril už v 6. minúte Kaličák, no hostia o 5 minút odpovedali gólom Štefánika. Následne sa hralo medzi šestnástkami, viac z hry mali hostia, ktorí svoju miernu prevahu aj zúročili. Postaral sa o to najmä štvorgólový Štefánik, vďaka ktorému Bánová vyhrala na Kysuciach rozdielom troch gólov.

Ostatné výsledky: Závažná Poruba – Žabokreky 3:3, Dolný Kubín – Belá-Dulice 3:4, Diviaky – Rosina hrá sa 29. 08. 2018, Makov – Terchová hostia nepricestovali na zápas.

1. Bánová 1 1 0 0 5:2 3

2. Belá-Dulice 1 1 0 0 4:3 3

3. Stráňavy 1 1 0 0 1:0 3

4. Bobrov 1 1 0 0 1:0 3

5. Z. Poruba 1 0 1 0 3:3 1

6. Žabokreky 1 0 1 0 3:3 1

7. Terchová 0 0 0 0 0:0 0

8. Makov 0 0 0 0 0:0 0

9. Rosina 0 0 0 0 0:0 0

10. Diviaky 0 0 0 0 0:0 0

11. Dolný Kubín 1 0 0 1 3:4 0

12. Teplička 1 0 0 1 0:1 0

13. Rajec 1 0 0 1 0:1 0

14. Staškov 1 0 0 1 2:5 0

V. liga: Belá, Višňové a Bytča zvíťazili

Bytča – Varín 1:0 (1:0)

Góly: 25. (pen.) Bajza. Rozhodoval Súhrada, 120 divákov. ŽK: Ondráš Mi.

BYTČA: Mučka – Pavlík, Špánik, Malík, Gajdošík, Gašperík (60. Halama), Šamaj, Hudcovský, Wieczorek, Mikula (71. Hrtánek), Bajza.

VARÍN: Ružička – Ondráš Mi., Koňušiak, Repáň, Kadrliak, Lopušan (42. Kubovich), Cvacho, Šutovský, Staník (46. Kubík), Ceplák, Ferjanec (88. Ondráš Ma.).

V prvých desiatich minútach hry bolo vidno, že ide o prvé kolo. Po desiatich minútach domáci vyvinuli tlak na bránu hostí, ktorý pretrvával celý prvý polčas. V 25. minúte, po ruke hosťujúceho hráča, nariadil rozhodca Súhrada penaltu, ktorú premenil Bajza. Bytčania mali viac z hry aj v druhom polčase, no šance Gajdošíka, Gašpierika a Bajzu zostali nevyužité. Varín pohrozil po 70. minúte, kedy si hostia vypracovali šance na vyrovnanie, no tie zostali nevyužité. V „behavom“ zápase, ktorý viedol kvalitným výkonom rozhodca Súhrada, sa tešili z najtesnejšieho víťazstva futbalisti Bytče.

Belá – Turzovka 6:2 (3:0)

Góly: 15. (pen.), 33. a 54. Ševčík, 41. a 61. Krška, 89. Mihalčatin – 50. (pen.) Bibora, 71. (pen.) Šmahajčík. Rozhodoval Gregorec, 120 divákov. ŽK: Kubík, Ševčík – Stolárik, Povinec, Ciesarík, Šmahajčík, Rovňaník M.

BELÁ: Tichák – Macho, Kubík (72. Gapa), Čepela, Melišík, Krška (86. Poliak), Šipčiak R., Šipčiak S. (70. Užák), Franek, Žingora (63. Michalec), Ševčík (76. Mihalčatin).

Belej vyšiel výborne prvý polčase, ktorý po dvoch góloch Ševčíka a jednom presnom zásahu Kršku vyhrala 3:0. Po zmene strán vykresal iskierku nádeje pre hostí Bibora. Následne však sa opäť presadili Ševčík s Krškom a rozdiel bol štvorgólový. V 71. minúte sa hosťom podarilo streliť druhý gól, keď sa presadil z penalty Šmahajčík. Bodku za zápasom dal v 89. minúte Mihalčatin.

Višňové – Vysoká nad Kysucou 4:1 (3:0)

Góly: 15. a 17. Došlík, 19. Majtanik, 65. Tandara – 86. Planeta. Rozhodoval Ligas, 200 divákov. ŽK: Tandara.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Ondruš, Štefunda, Sventek, Ťažký, Majtanik, Papajčík, Štefanica O., Tandara (79. Majtán), Došlík (58. Štefanica A.).

Višňové vstúpilo do novej sezóny s chuťou a od úvodu sa zahryzlo do súpera. Prvý gól prišiel po pätnástich minútach hry, keď sa presadil český legionár Došlík. O dve minúty hostia opäť neustrážili predsezónnu posilu Višňového Došlíka a bolo 2:0. Výborný vstup do zápasu potvrdil v 19. minúte Majtanik, ktorý prekonal Malíka. Po zmene strán si navýšila vedenie Višňového ďalšia čerstvá akvizícia Tandara. Za hostí kozmeticky upravil skóre v závere Planeta. Višňové zaslúžene vyhralo.

Kotešová – Zborov nad Bystricou 2:3 (0:0)

Góly: 60. Tabak, 86. Budiský – 52. a 75. Frančiak, 67. Sýkora. Rozhodoval Duraj, 100 divákov. ŽK: Daniš – Kučerík, Mihalda, Kocifaj, Rusnák.

KOTEŠOVÁ: Polko – Bujný M., Jandačka, Daniš, Budiský, Kadák (74. Gál), Patyka, Tabak, Mozolík P., Krajči (65. Kendy), Valášek.

V Kotešovej, ktorá sa vrátila do piatej ligy, sa všetko podstatné udialo až po zmene strán. Najskôr poslal hostí do vedenia čerstvý Frančiak. O osem minút vyrovnal domáci strelec Tabak. O sedem minút opäť viedli hostia, keď sa presadil Sýkora. V 75. minúte bol rozdiel už o dva góly zásluhou Frančiaka. Kotešovej sa ešte podarilo v závere znížiť Budiským, no vyrovnanie už neprišlo.

Kysucké Nové Mesto – Strečno 5:0 (1:0)

Góly: 19. a 47. Kubala, 61. Beliančín (z 11 m), 84. Kohút, 88. Bugáň. Rozhodoval Marek Remeň, 150 divákov. ŽK: Samec.

STREČNO: Matejčík - Samec, M. Beháň, Bielik (51. Bičan), Tučník (85. Syrovatka), Tichý (46. Čičmanec), Melo (75. Kocian), Ilovský, J. Beháň, Kosa, Kašjak.

Kysucké Nové Mesto po vypadnutí do piatej ligy svoj prvý zápas v tejto súťaži zvládlo na výbornú. V prvom polčase strelil gól navrátilec Kubala, ktorý po polčase aj zvyšoval na 2:0. Domáci ešte vsietili ďalšie tri góly a zvíťazili hladko 5:0.

Čierne – Predmier 3:1 (0:1)

Góly: 69. Baláž, 73. Dirgas, 90. Padych - 6. Bačík. Rozhodoval Peter Scherer, 80 divákov. ŽK: Unzeitig – S. Pistovčák, Husár, P. Pobijak, Klus, Čillík.

PREDMIER: Uríček - S. Pistovčák, T. Pistovčák, Husár, M. Pobijak, P. Pobijak, Klus, Bačík, Šebík, Rosa, Čillík (73. Hujo).

V Čiernom šli do vedenia hostia už v 6. minúte, keď Kopečného prekonal Bačík – 0:1. Do polčasu už gól nepadol, no po prestávke to už bol koncert ŠK Čierne. Po góloch Baláža, Dirgasa a Padycha zvíťazili domáci 3:1 a do tabuľky si pripísali plný počet bodov.

Ostatný výsledok: Oščadnica – Skalité 0:2.

1. KNM 1 1 0 0 5:0 3

2. Belá 1 1 0 0 6:2 3

3. Višňové 1 1 0 0 4:1 3

4. Čierne 1 1 0 0 3:1 3

5. Skalité 1 1 0 0 2:0 3

6. Zborov 1 1 0 0 3:2 3

7. Bytča 1 1 0 0 1:0 3

8. Kotešová 1 0 0 1 2:3 0

9. Varín 1 0 0 1 0:1 0

10. Predmier 1 0 0 1 1:3 0

11. Oščadnica 1 0 0 1 0:2 0

12. Vysoká 1 0 0 1 1:4 0

13. Turzovka 1 0 0 1 2:6 0

14. Strečno 1 0 0 1 0:5 0