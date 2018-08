Prvé derby Žiliny a Ružomberku v tejto sezóne ovládli Liptáci

Trénera MŠK Jaroslava Kentoša po stretnutí mrzeli niektoré nedotiahnuté situácie.

5. aug 2018 o 15:11 TASR, Dominika Mariňáková

Žilinskí futbalisti v sobotu vycestovali na prvé krajské derby s Ružomberkom v tejto sezóne. S kapitánskou páskou sa pod Čebraťom predstavil Michal Škvarka.

Liptákom výborne vyšiel vstup do zápasu, keď už v tretej minúte z pravej strany poslal center do ohňa Daniel a Gál-Andrezly dorazil loptu do siete. Autor vedúceho gólu bol pri chuti a o štyri minúty neskôr spoza „veľkého vápna“ otestoval Holeca.

18. minúte hostia zahrávali vôbec prvý rohový kop a Kašša hlavou nedal Macíkovi žiadnu šancu 1:1. V 29. minúte Cociuc napálil z 25 m a Macík vytesnil loptu spod brvna. O chvíľu, opäť po rohu, sa k hlavičke dostal Kašša, ale tentoraz minul bránu. V 43. minúte sa o technickú strelu z 18 m pokúsil Takáč, nemieril však presne.

Hneď v úvode druhého polčasu Macík vyboxoval Holúbekov razantný priamy kop približne z 30 metrov. V 51. minúte sa Kostadinovi núkala príležitosť po zaváhaní Králika, ktorý hlavičkoval len za seba, ale Ružomberčan ju nevyužil.

V 59. minúte sa v sľubnej streleckej pozícii ocitol Takáč, Holec jeho krížny pokus vyrazil iba pred seba, ale tam nebol nikto z domácich hráčov. V 63. minúte Liptáci pekne zakombinovali a Tandir sa gólom poďakoval Danielovi za skvelú prihrávku. Vzápätí Tandir mohol dostať MFK do dvojgólového vedenia, Holec bol však proti. V štyri minúty neskôr sa Tandir tešil druhý raz – 3:1, keď mu znovu prihral Daniel.

Tréner MŠK Jaroslav Kentoš po zápase povedal: „Videli sme dobrý zápas. Súper mal lepší vstup, keď veľmi skoro strelil pekný gól. My sme však dobre zareagovali, mužstvo malo slušný úsek. Škoda, že sme niektoré situácie nedotiahli. Za stavu 1:1 sa stretnutie lámalo. Súper nás prevýšil v krídelných priestoroch, kde mal vyššiu kvalitu. Tam sa aj zlomil zápas. Daniel sa presadil a inkasovali sme dva rýchle góly. Potom sme prevzali iniciatívu, urobili všetko preto, aby sme znížili, no už sa nám to nepodarilo.“

Najbližší zápas odohrá Žilina v nedeľu, 12. augusta na domácom štadióne proti Trenčínu. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:30 hod.

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 3:1 (1:1)

Góly: 3. Gál-Andrezly, 63. a 67. Tandir 18. Kašša. Bez kariet. Rozhodovali: Sedlák – Hancko, Ádám, 1921 divákov.

RUŽOMBEROK: Macík – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Urdinov, Qose, Takáč, Daniel (89. Kunca), Kostadinov (82. Kmeť), Gál-Andrezly, Tandir (76. R. Kružliak).

ŽILINA: Holec – Vallo, Kašša, Králik, Holúbek, Fazlagič, Mihalík (68. Jánošík), Cociuc, Škvarka, Sluka (85. Gamboš) Boženík (73. Balaj).