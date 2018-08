Rajecký maratón 2018 sa blíži!

Záujemcovia o populárne bežecké podujatie majú ešte stále možnosť prihlásiť sa.

4. aug 2018 o 16:35 Jozef Rybár

Chcete stretnúť Mateja Tótha, zažiť ako bežec či fanúšik atmosféru maratónu alebo polmaratónu, zdolať v tíme štafetu, vyhrať tombolu a večer sa vyskákať na Horkýže Slíže či Smolu a Hrušky? Potom by ste mali 11.8. určite zavítať do Rajca, pretože toto všetko sa bude druhú augustovú sobotu diať práve tam.

Už 35. ročník Rajeckého maratónu a jeho organizátor, Maratón klub Rajec, si aj tento rok pre všetkých návštevníkov prichystali naozaj veľmi veľa. Do Rajca počas druhej augustovej soboty pravidelne prúdi obrovské množstvo ľudí a inak to nebude ani tento rok. Každý behu chtivý pretekár má na výber tradičný maratón vedúci z Rajca do Čičmian a späť, stále populárnejší polmaratón otáčajúci sa v Rajeckej Lesnej, korčuliari môžu zabojovať na polmaratónskej trati a novinkou, ktorá si získava čoraz väčšiu pozornosť, je polmaratónska štafeta určená pre všetkých, ktorí si netrúfnu bežať 21 km sami, no v dvoj- až štvorčlennom tíme prejavia svoju bojovnosť a zažijú tak úžasnú atmosféru, ktorú prináša tretí najväčší maratón na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Osobitnú pozornosť treba venovať projektu, ktorý sa aj tento rok podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Je ním úplná uzávierka trate pre všetky motorové vozidlá počas konania podujatia. Trasa z Rajca do Čičmian tak bude 11. augusta v čase od 8:30 do 14:00 hod úplne uzavretá. Organizátori sa tak v maximálnej miere starajú o bezpečnosť všetkých pretekárov, ktorí si vďaka tomuto kroku budú môcť užívať naplno beh a krásy rajeckej prírody bez toho, aby sa museli vyhýbať okoloidúcim autám. Prosíme všetkých vodičov, aby svoje aktivity a plány vytvárali s ohľadom na túto skutočnosť, pretože prejazd im v tomto čase nebude umožnený.

Prečítajte si tiež: Výborní hráči nerobia veci len drilovo, tvrdí hokejový tréner, ktorý pripravuje hráčov NHL či KHL

Osobitnú pozornosť by mali zbystriť všetci fanúšikovia najlepšieho slovenského chodca Mateja Tótha. Tohtoročnou tvárou Rajeckého maratónu je totiž práve tento úžasný človek, neúnavný vytrvalec, majster sveta a olympijský víťaz v chôdzi na 50km. Matej príde do Rajca, slávnostne odštartuje všetky športové disciplíny a bude mať autogramiádu, na ktorej sa s každým rád stretne. Ale to stále nie je všetko – Matej totiž odbehne aj detské behy spolu s malými ratolesťami. Ak teda túžite, aby práve vaše dieťa bežalo s najlepším slovenským atlétom a veľkým bežeckým vzorom, nemali by ste váhať a prihlásiť ho.

Online registrácia na www.rajeckymaraton.sk je totiž stále možná pre všetky disciplíny, a to až do 9. augusta. Pretekári sa budú môcť prihlásiť aj deň pred podujatím, ale už len osobne v priestoroch prezentácie. Tento, k pretekom blížiaci sa čas, praje hlavne stávkam kamarátov, firmám a rodinám, ktoré si chcú naplno užiť atmosféru Rajeckého maratónu, poskladajú 2-4 členné tímy a vybehnú na polmaratónsku trať. A deti sa takisto nebudú nudiť – stačí ich prihlásiť na jeden z hobby behov.

A stále nekončíme. Jedenásty august zakončíme bohatou tombolou a programom, ktorý pripravuje mesto Rajec. Poobedie a večer bude patriť bohatému výberu kapiel, ktorých vrcholom bude Smola a hrušky a skákačka na Horkýže Slíže.

Zrekapitulujme si to – nádherné preteky – maratón, polmaratón, Inline, štafeta a hobby v srdci rajeckej doliny, autami nerušená trať, Matej Tóth a večer masívna zábava so slovenskými kapelami. Je lepšie miesto, na ktorom by ste chceli byť 11. augusta?