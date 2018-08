ŽILINA: Najbližšie dni sa pripravte na viaceré obmedzenia v doprave

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov, že od piatku bude pokračovať v oprave asfaltového krytu na cestách, ktoré prechádzajú cez Žilinu.

3. aug 2018 o 21:38 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov, že od piatku bude pokračovať v oprave asfaltového krytu na cestách I/61 a I/60 prechádzajúcich cez Žilinu po Kragujevskej ulici v smere do Bratislavy a z Bratislavy. Informovala o tom hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Doplnila, že v prvej etape bude od 21. hodiny v piatok do 15. hodiny v nedeľu 5. augusta úplne uzavretá zjazdná vetva križovatky ciest I/61 a I/60 v smere Rajec - Bratislava. "Zároveň bude pre uzáveru ľavého jazdného pruhu čiastočne uzavretá cesta I/61. Doprava zo smeru od Prievidze (cesta I/64) na Bratislavu bude z tohto dôvodu odklonená pred Rondlom na prieťah - cestu I/60 po trase ulíc Mostná, Nemocničná, križovatka Košická, Ľavobrežná, Estakáda a zjazdnou vetvou od Čadce sa dostane na cestu I/61 do smeru Bratislava. Vozidlá zo smeru od Rondla budú mať vyznačenú možnosť otočenia do smeru Bratislava v Budatíne," povedala Michalová.

V druhej etape bude od 18. hodiny v pondelok 6. augusta do 5. hodiny v stredu 8. augusta čiastočná uzávera pravého jazdného pruhu Kragujevskej cesty I/61 v smere z Bratislavy do Žiliny. "Nadväzuje na úplnú uzáveru výjazdnej rampy štátnej cesty I/60 zo smeru Bratislava na Prievidzu. Obchádzková trasa je po ceste I/60 Estakáda smer Poprad - Čadca na ulicu Ľavobrežná po križovatku I/18 Košická (na Horevaží) po ceste I/60 na ulicu Mostná. Dĺžka obchádzky je zhruba 5800 metrov," doplnila hovorkyňa NDS.

V tretej etape bude od 18. hodiny v stredu 8. augusta do 5. hodiny v piatok 10. augusta čiastočne uzavretý ľavý jazdný pruh Kragujevskej cesty I/61 v smere z Bratislavy do Žiliny. "Rovnako nadväzuje na úplnú uzáveru výjazdnej rampy štátnej cesty I/60 zo smeru Bratislava na Čadcu, Poprad a Prešov. Obchádzková trasa bude počas uzávery po ceste I/60 (ulica Mostná) po križovatku I/18 Košická cesta (na Horevaží) s cestou I/60 Ľavobrežná. Dĺžka obchádzky je 6200 metrov," dodala Michalová.