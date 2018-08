Žilina prišla o pozemky pod trhoviskom, do hry vstúpil súkromný investor

Plochu majitelia predali súkromnému vlastníkovi.

3. aug 2018 o 14:45 Alexandra Janigová

ŽILINA. Nedávno sme písali o tom, že mesto musí konať a odkúpiť pozemky pod trhoviskom, pokiaľ nechce o trhovisko prísť. Zdá sa, že aj napriek rokovaniam mesto definitívne o miesto pre trhovisko prišlo. Pozemky odkúpila súkromná spoločnosť, ktorá majiteľom pozemkov ponúkla vyššiu cenu.

Cenu schválili

Pritom mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom rokovaní v októbri minulého roka všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určili podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste. Touto zmenou došlo k zrušeniu časti starého trhoviska. Hneď začiatkom roka radnica oslovila majiteľov týchto pozemkov s tým, že sa chceli dohodnúť na ich odkúpení do vlastníctva mesta.

„V dlhodobých strategických dokumentoch má mesto záujem v tejto časti mestskej pamiatkovej rezervácie vybudovať oddychovú zónu – menší park so zeleňou, lavičkami, stromami a fontánou. Takáto oddychová zóna v okolí tejto časti mesta chýba,“ povedala vtedy o zámere radnice jej hovorkyňa Barbora Zigová. Na spoločných rokovaniach zástupca vlastníkov pozemkov pán Grossmann licitoval niekoľkokrát s mestom cenu, za ktorú by vlastníci pozemkov, ktorých zastupuje, predali tieto parcely mestu.

Súkromník ponúkol viac

„Dohodli sa na cene a tento návrh schválili aj poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí ešte vo februári. Schválená cena bola vo výške 420 eur za meter štvorcový,“ potvrdila Zigová. Po schválení kúpnej ceny mestskými poslancami na februárovom zasadnutí tak oslovili zástupcu vlastníkov s návrhom na odkúpenie týchto pozemkov. „Podľa našich informácií sa však vlastníci pozemku rozhodli predať svoj podiel súkromnej spoločnosti DOXX, ktorá im ponúkla vyššiu výkupnú cenu za meter štvorcový, ako schválili poslanci. Nemáme možnosť sa bezhranične predháňať so súkromnou spoločnosťou, kto ponúkne vlastníkom vyššiu cenu.“



Podľa našich informácií súkromná spoločnosť už pozemok z veľkej časti vykúpila. „Budeme sa snažiť v rámci možností regulovať nového vlastníka pozemku, aby tam vybudoval niečo zmysluplné, najlepšie niečo ako krytú tržnicu na prízemí budovy, ak by tam išiel stavať nejakú budovu.“ Mestu v súčasnosti tak patrí malá zanedbateľná časť pozemkov. „Mali sme plány, ak by sa nám podarilo odkúpiť aj vedľajší pozemok, takto je to bezpredmetné.“