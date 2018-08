Žilinčania sa môžu prihlásiť na Výtvarné utorky

Mesto pripravilo v rámci Žilinského kultúrneho leta tvorivé podvečery.

2. aug 2018 o 19:56 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Mesto pripravilo v rámci kultúrneho leta tvorivé podvečery, ktoré sa pod názvom Výtvarné utorky uskutočnia v auguste v Sade SNP. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej je maximálny počet účastníkov 20, preto sa záujemcovia musia prihlásiť. Všetkým bude k dispozícii kompletný kresliarsky materiál a lektor.

"Záujemcov by sme chceli poprosiť, aby si účasť na výtvarnom utorku zarezervovali e-mailom na art@evasugarova.com, vždy najneskôr do 16. hodiny v deň konania. Príde im spätný mail, v ktorom bude účasť potvrdená, prípadne zamietnutá. To však len v prípade prekročenia maximálnej kapacity prihlásených. Ak sa budú chcieť ľudia zúčastniť aj napriek naplnenej kapacite, pokojne môžu prísť. No treba si priniesť vlastné kresliarske potreby. Výklad bude samozrejme verejný," vysvetlila vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Ingrid Dolníková.

Doplnila, že do prihlasovacieho mailu treba uviesť dátum, na ktorý sa záujemca hlási a počet účastníkov. Na sociálnej sieti facebook je podľa jej slov vytvorená udalosť s názvom "Výtvarné utorky v Sade SNP" s podrobnejšími informáciami. "Účasť je možné zarezervovať len prostredníctvom mailu. Potvrdenie účasti alebo záujmu iba na sociálnej sieti je čisto informatívne a nie je vnímané ako prihlásenie. Účasť s nárokom na kresliarsku sadu sa potvrdzuje vyslovene iba e-mailom," upozornila Dolníková.

Výtvarné utorky sa začnú o 17. hodine a budú trvať približne dve hodiny. "Program bude podobný, vždy sa ale bude kresliť iná scéna zo Sadu SNP a účastník sa vždy dozvie a naučí niečo nové. Domov si všetci odnesú hotové diela a zároveň veľa informácií o technike prašného pastelu a krajinárskej tvorbe. Netreba sa báť, program je prispôsobený aj pre úplných začiatočníkov," doplnila Dolníková s tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa Výtvarný utorok neuskutoční a o zrušení budú lektori informovať.