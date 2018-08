Terchová: Turisti už môžu vstúpiť do symbolického rodného domu Juraja Jánošíka

Dom funguje zatiaľ v provizórnom režime. Samospráva obce chce, aby bol v budúcnosti otvorený počas celej letnej sezóny.

1. aug 2018 o 14:53 Branislav Koscelník

TERCHOVÁ. Malebné hory a Jánošík. Dve lákadlá, na ktorých je postavený cestovný ruch v Terchovej. Kým zbojnícky kapitán má v centre obce múzeum i gigantickú sedemapolmetrovú sochu, miesto, kde sa v roku 1688 narodil, sa doposiaľ na turizmus takmer nevyužívalo.

Ak sa chcel turista dostať do osady Jánošovia, väčšinou sa musel popýtať miestnych. K miestu, kde kedysi stál rodný dom Juraja Jánošíka, je to z centra obce ešte asi osem kilometrov.

Starosta Terchovej Jozef Dávidík priznáva, že rodisko legendárneho zbojníka doteraz nespropagovali ako sa patrí. Obec chce dlh svojmu najslávnejšiemu rodákovi splatiť. V osade kúpila drevenicu z roku 1948. Pamiatkovo chránený objekt bude slúžiť pre turistov ako miesto, ktoré Jánošíka pripomenie.

Ambície na začiatok nie sú veľké. Rozsah služieb by sa mal časom rozrastať. „Nechceme konkurovať Jánošíkovmu múzeu v Terchovej. Má to byť niečo originálne. Keď prídu turisti, aby si mohli v dome vyraziť nový jánošíkovský dukát. Alebo odniesť si odtiaľ kópiu rodného listu Jánošíka z Varína,“ približuje zámery so symbolickým rodným domom Juraja Jánošíka starosta Terchovej Jozef Dávidík. Neskôr by mohli pribudnúť projekcie, alebo aj ďalšie prvky, ktoré turistom priblížia miestnu legendu.

Nové miesto otvorenia Jánošíkových dní

Hoci drevenica už turistom slúži, je iba v provizórnom režime. Obec neuspela vo výzve Obnovme si svoj dom, ktorá podporuje rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. Zachovalý dom v pôvodnom stave potrebuje ešte vymeniť strechu.

„Je to provizóriom. Do roka chceme, aby bolo miesto otvorené pre návštevníkov Terchovej počas celej sezóny od jari do neskorej jesene. V interiéri budú dva veľké priestory. Jeden bude vyčlenený na expozíciu, ktorá bude mať súvislosť na dobu, v ktorej Jánošík žil, v druhej budú suveníry, podotýkam suveníry a spomienkové predmety veľmi decentné a dôstojné,“ povedal šéfdramaturg festivalu Jánošíkove dni Peter Cabadaj.

Podotkol, že od budúceho roka budú Jánošíkove dni pravidelne otvárať v rodnej osade patróna medzinárodného folklórneho festivalu.

Poslední štyria

Kľúče od symbolického domu bude mať pri sebe Helena Jánošíková. Je jednou z posledných štyroch obyvateľov terchovskej osady, ktorá sa nachádza vysoko nad dedinou v nadmorskej výške 740 metrov nad morom.

Text na pamätnej tabuli na symbolickom rodnom dome „Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je sloboda a sloboda je večná!“ Táto myšlienka z filmového plagátu najvýstižnejšie charakterizuje nezastupiteľnú rolu jánošíkovského fenoménu v národných dejinách Slovákov doma i vo svete. Hoci historický Jánošík (1688 – 1713) žil len 25 rokov a zbíjal iba poldruha roka, legendárny Jánošík žije už tristo rokov. Vždy, keď bolo Slovensko v existenčnom ohrození, jánošíkovská tradícia inšpirovala a mobilizovala odpor proti zrade, utrpeniu a poníženiu.Pri príležitosti 330. výročia narodenia Juraja Jánošíka sa obec Terchová rozhodla prevádzkovať v jeho rodnej osade symbolický Jánošíkov dom.

Tvrdí, že dom, ktorý kúpila obec, je už asi dva roky prázdny. „Aj v tomto dome bývali Jánošíkovia, bratia. Jedna rodina sa odsťahovala do Skalice a druhá na Koňhoru,“ ozrejmuje osudy susedov z vedľajšieho domu.

Helena Jánošíková tvrdí, že z osady Jánošovia sa veľmi veľa ľudí odsťahovalo po vojne a potom v sedemdesiatych rokoch. Niekoľko domov slúži už iba ako víkendová chalupa, ostatné čakajú na svoj definitívny koniec.

Obec ju poverila, aby symbolický dom spravovala a sprístupnila ho pre turistov. „Porozprávam im o histórii osady, o Jánošíkovi. Sú tu nájazdy turistov, je to tu pestré, ale musíme to vydržať,“ hodnotí Helena ruch v kedysi odľahlej osade.

Lokalizácia podľa Martina Benku

Starosta Jozef Dávidík tvrdí, že chcú spropagovať aj túto časť Terchovej pod vrchom Púpov, cez ktorú takisto prechádzajú atraktívne turistické chodníky a cyklotrasy.

„Možno vytiahneme ľudí aj do iných terchovských dolín, nie len do Vrátnej. Osada si zachovala ráz ako živý skanzen. Možno bude postavená menšia rozhľadňa na Púpove,“ propaguje starosta turistiku v Kysuckej vrchovine.

Od roku 2013 poukazuje na približné miesto narodenia Juraja Jánošíka v terchovskej osade Jánošovia bronzová pamätná tabuľa. Skutočný rodný dom sa nachádzal len niekoľko desiatok metrov od symbolického, ktorý dnes za veľkej slávnosti otvorili.

Tabuľa je umiestnená na kameni z terchovského kameňolomu, ktorý bol súčasťou mosta v Budatíne pri Žiline. Po zbúraní mosta sa vrátil do Terchovej.

Podľa znalca terchovskej histórie Petra Cabadaja to bol Martin Benka, ktorý určil miesto, kde pôvodný Jánošíkov dom stál. Známy výtvarník v roku 1936 pobudol niekoľko týždňov v Terchovej.

„Prišiel archeologicky podkutý a na základe vlastného výskumu lokalizoval miesto, kde mohol stáť rodný dom Jánošíka. Na tom mieste bola odhalená tabuľa. Benka nielenže odhalil, kde dom stál, ale na základe dobovej architektúry urobil kresbu, na ktorej zdokumentoval približnú podobu domu v roku 1938. Taký bol Benka jánošíkológ,“ ozrejmil znalec terchovskej histórie a spisovateľ Peter Cabadaj.

Cabadaj sa narodil len niekoľko stoviek metrov od rodiska Jánošíka. „V detstve sme sa chodievali hrať sa na Jánošíka, na pandúrov. Chodievali sme tu na prechádzky, na výlety. Vždy, keď sme mali návštevu, bolo našou povinnosťou zaviesť ju do rodiska Jurka Jánošíka. Je to veľmi emocionálne, je to silné,“ opisuje svoj vzťah k osídlenej oblasti pod Púpovom.