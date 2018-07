Výborní hráči nerobia veci len drilovo, tvrdí hokejový tréner, ktorý pripravuje hráčov NHL či KHL

Milan Ladiver strávil roky na cestách za hokejom v Kanade, USA, ale aj vo Fínsku, Nórsku či Nemecku.

31. júl 2018 o 16:24 Dominika Mariňáková

K Trenčínu či Banskej Bystrici pribudlo aj Krásno nad Kysucou. Tunajšia hokejová MM Aréna toto leto premiérovo poskytla viacerým hokejistom z KHL či NHL priestor na prípravu na novú sezónu. Tréningy na ľade pod vedením trénera Milana Ladivera absolvovali hráči ako Andrej Meszároš, Richard Pánik, Peter Cehlárik či Marek Hrivík.

„Okrem týchto hráčov tu máme aj juniorských reprezentantov a hokejistov zo slovenskej či českej extraligy,“ dopĺňa Ladiver. Žilinčan sa v MM Aréne stará nielen o spomínané hokejové tréningy, ale je aj tunajším športovým manažérom.

V kempoch už na základy nie je čas

Hokejisti počas leta spolupracujú s viacerými odborníkmi. Radia sa s kondičným trénerom či nutričným poradcom, dostávajú odozvu od trénerov z klubu. Jedným z ľudí, ktorí im môžu pomôcť zlepšiť sa, je i hokejový odborník.

„Samotná športová príprava má viacero zložiek. Hráči sa snažia zamerať na dve najdôležitejšie, ktoré budú potrebovať v prípravných kempoch, a to na kondíciu a činnosť na ľade. Je dôležité, aby prišli pripravení, pretože tam už nie je čas robiť základné cviky. Tie musia mať zvládnuté,“ vysvetľuje Ladiver.

O hráčoch spomenutých v úvode hovorí ako o veľkých profesionáloch: „Chalani si stanovili ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Vedia, čo treba robiť, ja ich často viac-menej len usmerňujem. Zostavujem im a vediem tréningové jednotky, sledujem chyby a pracujeme na ich odstránení. Po tréningu nemajú problém pozbierať puky a upratať pomôcky. Je vidieť, že majú pokoru, čo je super.“

Držiteľ najvyššej trénerskej licencie so zameraním na ľadový hokej sa problematikou zaoberá už dlho. Roky strávil na cestách za hokejom v Kanade, USA, ale aj vo Fínsku, Nórsku či Nemecku.

Nie je vyznávačom jednej školy, skôr sa z každej snaží vziať si to najlepšie: „V trénerskej práci sa človek musí zdokonaľovať každý deň. Stále sa totiž objavujú nové informácie, šport ide dopredu, je pretechnizovaný. Nečerpám informácie len z jednej oblasti. Všetko je poprepájané, hráči cestujú, uplatňujú sa v rôznych štátoch. Nezameriavam sa len na jednu školu.“

Výborní hráči na ľade premýšľajú

Rozdiely medzi jednotlivými hokejovými súťažami sa odrážajú aj v letnej príprave hráčov, ktorí v tej-ktorej lige pôsobia. „Čím je súťaž kvalitnejšia, tým je aj hokej rýchlejší. Aj polsekunda rozhoduje. Základom je mať hlavu hore. Zameriavame sa najmä na herné činnosti jednotlivca, obrancu i útočníka, spojené so silou a dynamikou. A na zakončenie, čiže veľa streľby všetkými spôsobmi. Veľa činností sa opakuje, akcia s reakciou. Trénujeme aj na menšom priestore, aby hráči čo najrýchlejšie dokázali skĺbiť svoje telo s hokejkou, pukom a zakončením na bránku. Sústredíme sa na obratnosť a obratnosť,“ približuje hokejový tréner.

Očividné sú i rozdiely medzi hokejistami z jednotlivých súťaží. „Hráči z našej extraligy sú zvyknutí na drily, bez rozmýšľania. Keď sa ocitnú v situácii, v ktorej sa musia rozhodnúť, napadnú im možno dve možnosti. Naopak, hráč, ktorý hrá v lepšej, vyššej lige, dokáže z jednej príležitosti vytvoriť ďalších päť. Okrem talentu teda majú aj lepšiu predstavivosť, športové zmýšľanie, akúsi chytrosť. Nerobia veci len drilovo, ale aj premýšľajú.“

Tréning hravou formou

Pri výchove športujúcej mládeže sa často spomína, že by tréning mal byť pre deti hrou. Rovnaké pravidlo však neraz platí aj u dospelých. „V súčasnosti sa na tréningoch často robí veľa drilov, hráči netrénujú hravou formou. Mám pocit, že v dnešnej dobe sa kreativita utlmuje. Tlačíme hokejistov do toho, aby robili drily. Netvrdím, že tie nie sú dôležité, ale musí to byť v rozumnom pomere. Či už u detí alebo u dospelých. Nácvik by mal smerovať k hre. Aby to nebol len vzorec dopredu – dozadu, doprava – doľava, striedam. Ale aby robili cvičenia zamerané na rozmýšľanie, na zakončenie a vedeli zareagovať na nečakanú situáciu v zápase,“ tvrdí Ladiver.



Podobnými metódami sa prezentuje aj súčasný tréner slovenského A-tímu. „Craig Ramsay učí reprezentantov niečo podobné. Aj z obrancu sa môže stať útočník a naopak. Schopnosť zareagovať na zmeny, kreativita... tieto veci nám veľmi chýbajú. A máme obrovský problém na ne zareagovať,“ dodáva.