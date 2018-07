Invalidný dôchodca už roky žiada opravu deravej cesty

Samospráva Lietavskej Lúčky si chce vziať úver, ten však nebude stačiť.

31. júl 2018 o 14:56 Branislav Koscelník

LIETAVSKÁ LÚČKA. Pätnásť rokov žiadajú manželia Ďuriníkovci vedenie obce, aby upravilo cestu, ktorá vedie okolo ich domu na ulici Skalka v Lietavskej Lúčke. Obecná komunikácia na okraji dediny je samý výmoľ a jama. Keď je sucho, z cesty, na ktorej sa len niekde objavuje asfalt zo sedemdesiatych rokov, sa práši. Ešte horšie to vyzerá, keď zaprší. V obrovských dierach stojí voda a autá ju rozstrekujú po ulici.

„Keď som mal mozgovú príhodu, sanitka sa rozkývala na nerovnom povrchu cesty tak, že až zdravotnícky materiál hrkal v skrinkách,“ opisuje patálie s cestou sedemdesiatročný invalidný dôchodca Eugen Ďuriník.

„Používam trojkolesový bicykel ako kompenzačnú pomôcku. Pred asi dvomi rokmi mi jedno koleso vbehlo do hlbokého výtlku plného vody a spadol som,“ pokračuje.

Motokrosová dráha

Ďuriníkovci sa do nového domu na samom okraji Lietavskej Lúčky nasťahovali v roku 1999. Tvrdia, že deštrukcia cesty sa začala po tom, ako za stavala kanalizácia. Ďalšiu ranu ceste na ulici Skalka dala výstavba diaľnice pri Lietavskej Lúčke.

Od roku 2002 rok čo rok oslovujú vedenie obce, aby dalo cestu opraviť. Zakaždým počuli, že niet peňazí, a že je to okrajová ulica, na ktorej býva málo ľudí.

Podľa Eugena Ďuríníka pošle samospráva obce na ulicu raz za dva mesiace stavebný stroj, ktorý zrovná povrch vozovky, no po čase sa cesta vráti do svojej pôvodnej podoby. „Takýto stav vyhovuje motokrosovým jazdcom, ktorí s pasiou rozstrekujú vodu s blatom na chodník, plot a dom. Keď som raz vyšiel z brány, jednu spŕšku som schytal. Rovnako aj jedna mamička s kočíkom.“

Keď sa manželia dozvedeli, že obec plánuje rekonštruovať susednú Cementárenskú ulicu, začali za Skalku bojovať ešte intenzívnejšie. Na júlové zasadnutie zastupiteľstva sa spolu s ďalšími susedmi prišli opýtať, ako samospráva použije peniaze z úveru, ktorý si chce požičať a či sa rekonštrukcie dočká aj ulica Skalka. Podľa ich informácií sa na Skalku malo opäť zabudnúť.

Úverom celý projekt nepokryjú

Starosta Lietavskej Lúčky Marian Sliviak sa snaží situáciu upokojiť tým, že Cementárenská i Skalka sú jeden stavebný objekt a projekt ráta s rekonštrukciou oboch ulíc. Samospráva obce už požiadala o stopäťdesiattisícový úver v komerčnej banke. Z neho pôjde stotisíc na opravu komunikácie. Zvyšok preinvestujú na prístavbu a nadstavbu materskej škôlky a na rozšírenie vodovodu a kanalizácie.

Lenže projekt odhaduje náklady na úpravu ciest a chodníkov vo výške 250-tisíc eur. Verejné obstarávanie síce môže výslednú investíciu znížiť, obec však bude mať na práce iba 100-tisíc.

„V tomto roku chceme preinvestovať stotisíc. Čo bude na budúci rok, to už je vec nového zastupiteľstva, ale malo by sa to na budúci rok dokončiť, alebo o dva roky. Bude to závisieť od finančných prostriedkov,“ povedal starosta Sliviak a naznačil, že obec si nemôže v banke požičať, koľko potrebuje, pretože na výšku úveru existujú limity.

Práce na kompletnej obnove komunikácií v tejto časti Lietavskej Lúčky za začnú už v tomto roku. Ďalšie peniaze bude musieť hľadať nové vedenie obce. Podľa plánov by stavební robotníci mali vymenia podložie, cesty odvodnia, pokryjú novým asfaltom a na Cementárenskej ulici sa vybuduje aj časť chodníka. Na Skalke sa musí opraviť cesta i chodník.