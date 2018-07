Parkovací dom na Hájiku bude zbytočné drahý. Hájičan namieta jeho výstavbu

Navrhuje postaviť menší a lacnejší parkovací dom so športoviskami na streche a záchytné parkovisko.

31. júl 2018 o 8:50 Branislav Koscelník

ŽILINA. Zúfalú situáciu s parkovaním na sídlisku Hájik by mohol vyriešiť dvojpodlažný parkovací dom pre dvesto áut. Objekt chce radnica postaviť na nevyužívanom pozemku na Baničovej ulici pri základnej škole a materskej škole, kde sa dnes parkuje na neupravenej ploche.

Zámer sa však pribrzdil. Obyvateľ Hájika Michal Benko najskôr pripomienkoval projekt z dielne radnice a neskôr vytvoril vlastný kompromisný návrh. Viac ako štvormiliónovú investíciu považuje pre mesto za ekonomicky nevýhodnú. Podľa neho zámer nie je v súlade s územným plánom.

Myslí si, že veľký parkovací dom nepatrí na miesto, ktoré malo byť pôvodne školským dvorom so športoviskami.

„Mesto argumentuje, že vybuduje takéto ihriská na streche parkovacieho domu. To je vo výške asi štyri metre nad terénom, ale z gumy a bez zelene. Myslím si, že v lete bude na takejto streche na nevydržanie a preto to nepovažujem za plnohodnotné športoviská, aké majú byť pri školách,“ povedal.

Namiesto jedného dvojpodlažného parkovacieho domu navrhuje postaviť jednoposchodový len na časti pozemku a viac menších parkovísk na iných miestach na sídlisku. Na plánovanom mieste by tak parkovalo menej áut, ale zachovalo by sa ihrisko pre potreby školy.

Návrh predložia vedeniu mesta

Hájický mestský poslanec Ľuboš Plešinger s obyvateľom o jeho návrhoch komunikuje. „Ja som s ním v kontakte a žiadal som mesto, aby urobilo stretnutie všetkých zainteresovaných a aj tých, čo vzniesli námietky, aby sme sa dohodli na koncepcii, ktorá bude priechodná a najoptimálnejšia, čo sa parkovacieho domu na Baničovej týka, jeho projektu, následnej výstavby a potom aj samotnej prevádzky,“ tvrdí Plešinger. Predpokladá, že stretnutie všetkých zainteresovaných s primátorom sa uskutoční po prázdninách.

Michal Benko navrhuje, aby na Baničovej vznikol menší parkovací dom. Nemal by dve podlažia, ale len jedno a 82 parkovacích miest a garáží. Parkovalo by sa pod úrovňou zeme a na streche a na ostávajúcej ploche by bol najmä priestor pre športoviská.

„Riešenie vychádza z idei, že základná funkcia je a ostáva školský dvor so športoviskami pre deti. Táto plocha by nebola nad garážou, ale normálne na teréne, aby sa tam dali vysadiť stromy a prírodná tráva a iná zeleň. Navrhujem ju urobiť ako hromadnú garáž, to je s plnohodnotnými garážami na predaj záujemcom a nie iba parkovacie státia, ako to bolo v zámere parkovacieho domu Baničova,“ opísal svoju víziu a pripravil aj vlastné vizualizácie. Podľa neho by sa tak z veľkej časti zaplatili investičné náklady a projekt by bolo oveľa skôr možné uskutočniť.

Lacnejší návrh miestneho občana. (zdroj: MICHAL BENKO)

Michal Benko ukázal návrh, podľa ktorého by na streche vzniklo celkom 48 parkovacích miest. Polovicu navrhuje vyhradiť pre potreby školy. Vnútri domu by bolo 34 garáží, ktoré by si záujemcovia mohli kúpiť.

Záchytné parkovisko

Spolu s Ľubom Plešingerom okrem toho presadzuje, aby na severnom okraji sídliska v blízkosti križovatky ulice Mateja Bela vzniklo nové záchytné parkovisko s garážami. Slúžilo by počas výstavby parkovacieho domu. Na parcele totiž dnes parkuje asi osemdesiat áut.

„Stále je mojou prioritou vybudovať parkovací dom, ale teraz na tej ploche parkuje približne 80 áut. Kde budú parkovať, keď sa začne s výstavbou parkovacieho domu, ak nevybudujeme záchytné parkovisko?“ pýta sa Plešinger a tvrdí, že parkovisko by aj po dobudovaní parkovacieho domu rozšírilo možnosti parkovania na osemtisícovom sídlisku. Aby vôbec mohli o záchytnom parkovisku uvažovať, treba zmeniť územný plán.

Okrem parkovacieho domu a záchytného parkoviska objavil ešte jeden priestor na parkovanie – CO kryt pod základnou školou. Mesto si už dalo vypracovať analýzu, ktorá hľadá využitie tohto zabudnutého rozsiahleho priestoru.

Ľuboš Plešinger však navrhuje polovicu CO krytu, kde mal byť bazén a zázemie na ďalšie športové aktivity žiakov školy, dobudovať a využívať žiakmi školy. Druhú polovicu, takzvanú vojenskú časť CO krytu, prerobiť na parkovanie so vstupnou bránou z južnej strany školy.

„Nemám potuchy koľko by tam vošlo miest na parkovanie. Výhodou by bolo parkovanie pre zamestnancov a návštevníkov školy počas dňa a parkovanie pre obyvateľov počas noci,“ prekvapuje mestský poslanec.

Zámer sa naťahuje

Úrady sa teraz budú musieť s námietkami Hájičana vysporiadať. Mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu parkovacieho domu na územné rozhodnutie a projekt je vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po tom, čo sa do procesu zapojil aj miestny občan, musia úrady jeho výhrady brať vážne.

„Jeho námietky sa posudzujú v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. V tomto konaní podal tieto námietky a okresný úrad, ktorý toto konanie vedie, sa musí jeho námietkami zaoberať a reagovať na ne,“ informoval za mesto Žilina Pavol Čorba.

Dodal, že príprava výstavby parkovacieho domu sa tak môže predĺžiť. „Máme spracovaný projekt pre územné rozhodnutie, čiže s prípravou sme na začiatku, keďže sa to „naťahuje“ aj konaním tohto občana.“

Radnica v minulosti uvažovala, že výstavbu objektu za viac ako štyri milióny eur zaplatí cez PPP projekt, alebo úver.

Mestu chýbajú vhodné pozemky, na ktorých by sa dali vybudovať parkovacie plochy a nezasiahli by do zelene. Klasické parkovacie miesta nemá veľmi kam ďalej rozširovať. Aj napriek tomu je v pláne budovanie ďalších parkovísk nielen na Hájiku, ale aj na Hlinách Solinkách a Vlčincoch. Radnica predpokladá, že na to minie ďalších 200-tisíc eur.