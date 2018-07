Mladí Žilinčania cestujú po celom svete. Pokračujú v tom aj po narodení Olivky

Prešli už kus sveta. Po narodení malej Olivky sa im výber destinácií mierne zúžil, ale ako sami priznávajú, túžia jej ukázať celý svet.

30. júl 2018 o 18:00 Alexandra Janigová

Cestovanie je vášňou mnohých ľudí. Spoznávanie kultúr, prírody či ľudí. Čo na cestovaní najviac fascinuje vás? Čo je jednoducho pre vás tou hnacou silou, aby ste len tak neostali „sedieť doma“ a vybrali sa na ďalšie dobrodružstvo?

- Je pravda, že doma neobsedíme. Pri našom cestovaní však nejde o vzdialenosti ani o počty krajín, ktoré navštívime. Mňa baví pozorovať, ako si ľudia žijú za bránami nášho mesta, krajiny, kontinentu. Milujem ochutnávať miestne jedlá, prechádzať sa bočnými ulicami. Vyhýbať sa turistickým lákadlám. Cestovanie je pre mňa veľmi oslobodzujúce a z každej cesty prichádzam domov s novými nápadmi.

Podľa čoho si vyberáte vaše výlety? Čo je pre vás pri výbere miesta, kde sa vyberiete, rozhodujúce?

- Niekedy máme voľný termín a nájdeme si destináciu podľa ceny letenky. Takto sme sa dostali do švédskeho Malmö. Inokedy využijeme životnú príležitosť – tak som žila ako dobrovoľníčka rok v Brazílii či absolvovala študijný pobyt v Dillí. Väčšinou je to však súhra výhodnej letenky, voľného termínu a sympatickej krajiny.

Z krajín, ktoré ste navštívili, sú aj také kde sa radi vraciate? Alebo ste toho názoru, že vždy treba „ochutnať“ niečo nové?

- Ja sa práveže veľmi rada vraciam na tie isté miesta, to len môj Tomáš by stále objavoval nepoznané. Mám niekoľko obľúbených miest na svete, kam by som mohla chodiť neustále. V Rio de Janeiro som bola asi 11-krát. Stačí, že si na toto mesto pomyslím, naskočia mi zimomriavky. Mám odtiaľ neuveriteľné spomienky, plné emócií. Rovnako ako Rio de Janeiro však zbožňujem aj miesta na Slovensku, napríklad Banskú Štiavnicu alebo Chopok. Už onedlho sa vrátime do Portugalska a snáď sa nám niekedy podarí opäť navštíviť aj Patagóniu či úžasné vinárske oblasti v Argentíne. Vlastne skoro vždy a všade si nahlas sľubujeme, že sem sa ešte vrátime.

Okrem toho, že si svoje zážitky nesiete vo svojich spomienkach, svojom srdci, sa s nimi delíte aj vo vašom blogu, ktorý ste tak trošku netradične nazvali Čerešne. Ako a kedy tento nápad vznikol?

- V istom momente som potrebovala pracovať na niečom, čo by bolo celkom podľa mojich predstáv. Aby som mala slobodu a robila to, čo ma baví. Milujem písanie a cestovanie. Okrem toho Čerešne vznikli aj preto, aby sme nezabudli na všetky tie krásne miesta a zážitky, na naše cestovateľské čerešničky. Mojím tajným cieľom je, že niekoho naše tipy inšpirujú vybrať sa na výlet. Nemusí to byť ďaleko, minule sme boli napríklad v Piešťanoch.

Cestujete spolu so svojím partnerom. Priviedol k tejto vášni on vás, alebo to bolo naopak? Alebo sa len tak stretli dvaja „blázni“, ktorí milujú dobrodružstvo, a tak ho uskutočňujú spolu?

- Myslím, že cestujeme obaja rovnako radi. A som vďačná za to, že máme podobný pohľad na vec. Aj keď ja som skôr optimistický realista, ale môj Tomáš až deštruktívny optimista. On ide niekedy až do extrému. Pri cestovaní je však pozitívny prístup veľmi dôležitý. Zažili sme už všeličo. Nedávno k vám dvom pribudla aj mala čerešnička Olivka. Už ste s ňou stihli absolvovať aj pár ciest.

Ako mama by ste vedeli opísať, v čom zásadnom je cestovanie s malým dieťaťom iné? Ako prebieha príprava maminy na cestu v porovnaní, keď ste sa len zbalili a jednoducho vyrazili na cesty sama s mužom?

- Olivka dáva nášmu cestovaniu nový, širší zmysel. Chceme jej ukázať, aký krásny a rôznorodý je svet. Cestujeme zodpovedne, ale neriadime sa predsudkami. Naše cesty s dcérkou boli zatiaľ opatrné.