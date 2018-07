Nielen pokračovanie streleckej formy, ale aj úspechy tímu

S takým želaním bude do blížiacej sa futbalovej sezóny vstupovať najlepší kanonier II. triedy ObFZ Žilina v uplynulom ročníku.

30. júl 2018 o 13:39 Dominika Mariňáková

Roman Feranc hájil v sezóne 2017/2018 farby Družstevníka Rašov v II. DOXXbet triede dospelých. Stal sa najlepším strelcom súťaže, mrzí ho však, že sa mu so spoluhráčmi nepodarilo naplniť tímový cieľ.

V uplynulej sezóne ste sa s 28 gólmi stali najlepším strelcom II. triedy ObFZ Žilina. Aký je recept na takú streleckú efektivitu?

– Receptom je veľká podpora tímu, trénera, fanúšikov a tvrdá práca na ihrisku.

Bol to v tomto smere váš najúspešnejší ročník, či ste už aj v minulosti zažili gólovo bohaté sezóny?

– Individuálne to bol pre mňa najúspešnejší ročník, ale viac si vážim tímových úspechov v minulosti.

V tabuľke strelcov sa za vami, na druhom mieste, ocitol Juraj Maliňák, ktorému koruna strelcov patrila rok predtým. Sledovali ste v priebehu sezóny štatistiky, súperili ste na diaľku?

– V prvom rade som sa sústreďoval na svoje výkony. Ale je pravda, že v posledných kolách som začal Juraja sledovať intenzívnejšie.

Ktorý zápas vám počas sezóny z vášho pohľadu najviac vyšiel?– Myslím si, že to bol zápas v Bytčici proti Turiu. Podarilo sa mi streliť štyri góly, bolo to vydarené stretnutie.

Podarilo sa vám streliť aj nejaký unikátny gól?

– Unikátnym bol pre mňa každý gól, ale najviac si cením dva góly proti Hlbokému v nadstavenom čase. Rozhodol som nimi zápas a vyhrali sme 3:1.

S Rašovom ste napokon obsadili piate miesto. Aká bola sezóna z pohľadu celého tímu?

– Po vypadnutí z I. triedy sme sa snažili zabojovať o vrchne priečky v II. triede. To sa nám, žiaľ, nepodarilo a skončili sme až na piatom mieste.

Spomeniete si ešte na svoje futbalové začiatky? Akými klubmi ste počas svojej kariéry prešli?

– S futbalom som začal v Rašove, neskôr som vyskúšal vyššiu súťaž v Plevníku a v Púchove. Potom som sa vrátil do materského klubu v Rašove.

V novej sezóne sa možno predsa len objavíte vo vyššej súťaži. Aké by to bolo, čo by to pre vás znamenalo?

– Vyššiu súťaž som si v minulosti už vyskúšal, ale stále to beriem ako výzvu.

S akými cieľmi budete vstupovať do novej sezóny?

– Chcel by som pokračovať vo svojej streleckej forme, pomôcť tímu a hrať o najvyššie priečky.