Peter Sagan: Bolo to ťažké, ale zvládol som to!

Slovenského cyklistu nezlomil ani pád v 17. etape.

29. júl 2018 o 22:54 Dominika Mariňáková

Hoci bol tento rok jediným slovenským zástupcom v pelotóne Tour de France, žilinský rodák Peter Sagan urobil našej krajine opäť tú najlepšiu reklamu. Na 105. ročníku vyhral tri etapy a v jeho závere po šiesty raz zažil radosť zo zisku zeleného dresu.

Na sociálnej sieti zdieľal so svojimi fanúšikmi tieto slová: "Je to pre mňa obrovská radosť sa už po šiestykrát obliecť do zeleného dresu na Champs-Elysées. Sú to neskutočné pocity a to najmä po štyroch veľmi náročných dňoch po mojom páde. Bolo to ťažké, ale zvládol som to! Chcel by som sa poďakovať všetkým spolujazdcom, celému kolektívu z tímu BORA-hansgrohe a sponzorom za to, že to celé umožnili. Ďakujem všetkým!"

